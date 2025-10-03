〈美股早盤〉AI熱壓過停擺疑慮 美股主要指數微幅上揚在高檔震盪

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-03 22:14

美股主要指數周五 (3 日) 延續昨攻上歷史新高後微幅上揚，在高檔震盪。投資人押注湧入 AI 產業的數十億美元資金終將轉化為獲利，延續科技股漲勢，並壓過對政府關門的疑慮。標普 500 指數有望連 6 日收紅，創下 7 月來最長漲勢，那斯達克 100 指數則連 3 日創高。

標普500指數連六日上漲，AI熱潮壓過政府停擺疑慮。(圖:Reuters/TPG)

周五原訂要公布的 9 月非農就業報告，因政府停擺而延後，經濟學家轉向其他替代數據了解勞動市場健康狀況。但儘管政治動盪，三大指數及小型股為主的羅素 2000 指數本周仍有望收紅。

本日，聯準會 (Fed) 芝加哥分行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 重申決策官員應謹慎降息後，美債殖利率走揚。10 年期公債殖利率上升近 2 個基點至 4.10%。

Fed 官員在上月降息 1 碼後，對進一步降息幅度看法分歧。且由於美國政府停擺導致關鍵經濟數據暫時中斷，恐讓 Fed 下一步更難預測。但期貨市場的普遍共識是 10 月仍將再降息 1 碼。

歐洲 Stoxx 600 指數延續創高走勢，礦業股受銅價激勵，銅價本周創下 4 月以來最大漲幅。受各國央行買盤推動，加上美國利率下降及通膨疑慮持續，黃金有望連續第 7 周上漲。MSCI 全球黃金股指數今年飆升約 135%，有望創下史上最大幅度超越該指數編製公司的主要半導體股指數，後者今年漲幅為 40%。

此外，油價本周跌幅創 6 月底來最大，OPEC + 會議預料將恢復更多閒置產能，市場憂慮再起。

截至台北時間周五（3 日）22 時許：

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤股價上漲 1.05%，至每股 187.93 美元

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.92%，至每股 432.01 美元

瑞銀 (UBS) 周五維持特斯拉賣出評級，儘管該公司第三季新車交付量優於預期。但分析師認為，這是電動車稅收抵免到期提前拉動需求，後續動能堪憂。特斯拉股價昨日下跌 5%。

百事可樂 (PEP-US) 早盤股價上漲 0.43%，至每股 142.93 美元

巴克萊 (Barclays) 周五將百事目標價從 144 美元下調至 140 美元，維持持有評級。分析師表示，對即將公布的財報持更謹慎態度，在營收及利潤率預估上略低於市場共識。百事將於下周公布第三季財報。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月服務業 PMI 報 54.2，預期 53.9，前值 54.5

美國 9 月 ISM 非製造業 PMI 報 50，預期 51.8，前值 52

華爾街分析：

荷蘭國際集團 (ING) 策略師 Chris Turner 與 Francesco Pesole 寫道，金融市場波動性，部分因為美國政府停擺導致關鍵數據延後發布而全面下降，但投資人反而持續專注於 AI 驅動的大型科技股漲勢，情緒絲毫不受其他議題影響。

AI 的持續樂觀正引發本輪牛市能走多遠的質疑。越來越多人擔心估值過熱，因巨額的 AI 支出尚未轉化為獲利。「市場可能開始質疑目前估值水準是否合理,」Bank J. Safra Sarasin 股票策略師 Wolf von Rotberg 表示：「進一步上漲將更為緩慢，回檔風險相當高。」