黃金價格延續近期漲勢，周三 (24 日) 現貨黃金首度突破每盎司 4500 美元關口，並一度攀升至 4525 美元附近。但隨即波動轉為劇烈，價格快速回落至最低 4465 美元，但由於基本面支撐，分析師認為下行空間有限。

黃金首度突破4500美元後劇烈震盪 年度漲幅已破70% (圖:shutterstock)

至亞洲午盤交易時段，金價未能站穩 4500 美元，暫於 4485-4500 美元區間波動。今年以來，黃金的年度增長率已高達 71.31%，月增長率為 8.33%。

推動這輪歷史性漲勢的關鍵因素主要有兩點：避險需求和美國聯準會的寬鬆預期。地緣政治的不確定性，例如美國與委內瑞拉之間關係的再度緊張，重新點燃了避險需求，促使投資者尋求安全資產。

此外，市場對美聯儲在 2026 年進一步降息的預期堅定不移。聯準會在 2025 年已進行了兩次 25 個基點的降息，將聯邦基金利率降至 3.75% 至 4% 的區間。這些寬鬆舉措持續對美元構成拋售壓力，從而削弱了美元，提高了黃金對國際買家的吸引力。較低的利率同時也降低了持有黃金這類無收益資產的機會成本。

Sprott 的 Paul Wong 認為，從市場結構來看，美國債務和財政赤字等結構性財政失衡，為這波非投機性的黃金趨勢提供了支撐。

FXStreet 分析師 Haresh Menghani 表示，黃金價格成功突破了持續近兩個月的上升趨勢通道阻力位，並強勢突破了 4500 美元的心理關口，這可能被視為黃金多頭新一輪上漲動力的開始。

儘管買方仍占據主導地位，但相對強弱指數 (RSI) 已顯示出過度擴張的跡象。如果漲勢停滯，他認為通道下邊界 4203.35 美元將構成關鍵支撐。若 RSI 回落向 70 附近，而 MACD 指標保持正值，將有助於重置趨勢延續的條件。