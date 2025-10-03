〈美股盤後〉擺脫政府關門擔憂 三大指數寫歷史新高紀錄
科技股在週四 (2 日) 再度領漲大盤，成功抵消川普政府威脅大規模裁員所帶來的不確定性。儘管政府關門已進入第二天，投資人仍聚焦人工智慧 (AI) 題材，三大指數創下新高。美元反彈，終止連跌四日，10 年期美債殖利率則小跌至 4.08%。
OpenAI 完成股份轉售後估值達 5,000 億美元，成為全球最有價值的新創公司，市場對 AI 前景的樂觀情緒進一步增強。費半指數勁揚 1.9%，AMD 與英特爾領漲。標普 500 微漲 0.06%，收復盤中 0.3% 的跌幅。
由於國會未能通過新一輪資金法案，美國多數政府機構已關門，由於週四適逢贖罪日，參議院休會，最快要等週五才可能再度表決。預測市場目前押注，這次停擺可能持續近兩週。
由於政府關門導致官方經濟數據延遲，每週初領失業救濟金人數和 9 月非農就業報告確定延後。聯準會預期在 10 月會議宣布降息，市場持續觀望政府關門對經濟的後續影響。
歷史經驗顯示，政府關門對市場衝擊有限。2018 年底至 2019 年初的上一次關門持續 35 天，創下最長紀錄，國會預算辦公室估計對經濟造成約 110 億美元損失。
預測市場巨頭 Polymarket 顯示，本次關門最可能持續一至兩週，但仍有 34% 機率延長更久。
美股週四 (2 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 上漲 1.35%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.66%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.32%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.76%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.81%。
費半成分股續揚走升。博通 (AVGO-US) 上漲 1.44%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.91%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.69%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.42%；AMD (AMD-US) 大漲 3.49%；美光 (MU-US) 漲 0.88%。
台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.12%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.18% ；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.07%。
企業新聞
特斯拉 (TSLA-US) 重挫 5.11% 至每股 436.00 美元，特斯拉第三季交車量創 497,099 輛汽車的新高紀錄，超乎預期，分析師認為市場期待過高，加上電動車需求疑慮浮現，導致該股股價承壓。
Rivian (RIVN-US) 崩跌 7.39% 至每股 13.53 美元，Rivian 第三季交車量激增近 32%，優於市場預期，但將今年電動車交車量指引下調至 41500 至 43500 輛，低於早前預期最高 46000 輛。
西方石油 (OXY-US) 股價狂瀉 7.3% 報每股 44.23 美元。巴菲特旗下的波克夏公司週四確認，以 97 億美元收購西方石油的石化部門 OxyChem。
英特爾 (INTC-US) 跳升 3.78% 至每股 37.30 美元。外傳英特爾正與 AMD 展開初步洽談，考慮由其晶圓代工業務為 AMD 生產晶片。儘管外界部分分析師對合作前景抱持疑慮，但相關消息仍推升英特爾股價走高。
另據消息，新創 OpenAI 已經完成一項交易，允許現任與前任員工出售約 66 億美元的持股，使公司估值達到 5000 億美元，直接超越 SpaceX 及 Anthropic，成為全球最有價值新創公司。
華爾街分析
Zacks 投資管理公司資深投資組合經理 Brian Mulberry 指出，兩黨雙方目前「更傾向透過媒體交鋒，而非實際談判」，市場短期可忍受，但若川普政府真的推動裁減聯邦部門，恐造成干擾。
Pepperstone 高級市場策略師 Michael Brown 指出，華府歷來 20 次政府關門最終都恢復運作，這次也不會例外，形容這場風波是「茶壺裡的風暴」。
市場普遍押注聯準會在 10 月底會議將降息一碼，12 月再度降息的機率達八成。摩根大通策略師指出，美國薪資增長疲軟顯示需求走弱，將迫使美國央行持續寬鬆。
