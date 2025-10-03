〈美股盤後〉擺脫政府關門擔憂 三大指數寫歷史新高紀錄

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-03 04:55

科技股在週四 (2 日) 再度領漲大盤，成功抵消川普政府威脅大規模裁員所帶來的不確定性。儘管政府關門已進入第二天，投資人仍聚焦人工智慧 (AI) 題材，三大指數創下新高。美元反彈，終止連跌四日，10 年期美債殖利率則小跌至 4.08%。

OpenAI 完成股份轉售後估值達 5,000 億美元，成為全球最有價值的新創公司，市場對 AI 前景的樂觀情緒進一步增強。費半指數勁揚 1.9%，AMD 與英特爾領漲。標普 500 微漲 0.06%，收復盤中 0.3% 的跌幅。

由於國會未能通過新一輪資金法案，美國多數政府機構已關門，由於週四適逢贖罪日，參議院休會，最快要等週五才可能再度表決。預測市場目前押注，這次停擺可能持續近兩週。

由於政府關門導致官方經濟數據延遲，每週初領失業救濟金人數和 9 月非農就業報告確定延後。聯準會預期在 10 月會議宣布降息，市場持續觀望政府關門對經濟的後續影響。

歷史經驗顯示，政府關門對市場衝擊有限。2018 年底至 2019 年初的上一次關門持續 35 天，創下最長紀錄，國會預算辦公室估計對經濟造成約 110 億美元損失。

預測市場巨頭 Polymarket 顯示，本次關門最可能持續一至兩週，但仍有 34% 機率延長更久。

美股週四 (2 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 78.62 點，或 0.17%，收 46,519.72 點。

那斯達克指數上漲 88.894 點，或 0.39%，收 22,844.051 點。

S&P 500 指數上漲 4.15 點，或 0.06%，收 6,715.35 點。

費城半導體指數上漲 126.101 點，或 1.94%，收 6,626.382 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 47.91 點，或 0.30%，收 16,207.68 點。

標普板塊表現分歧，材料 (+1.05%)、科技 (+0.49%) 領漲大盤，能源股 (-1.02%) 、非必需消費品則拖累整體表現。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 上漲 1.35%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.66%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.32%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.76%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.81%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.12%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.18% ；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.07%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 重挫 5.11% 至每股 436.00 美元，特斯拉第三季交車量創 497,099 輛汽車的新高紀錄，超乎預期，分析師認為市場期待過高，加上電動車需求疑慮浮現，導致該股股價承壓。

Rivian (RIVN-US) 崩跌 7.39% 至每股 13.53 美元，Rivian 第三季交車量激增近 32%，優於市場預期，但將今年電動車交車量指引下調至 41500 至 43500 輛，低於早前預期最高 46000 輛。

西方石油 (OXY-US) 股價狂瀉 7.3% 報每股 44.23 美元。巴菲特旗下的波克夏公司週四確認，以 97 億美元收購西方石油的石化部門 OxyChem。

英特爾 (INTC-US) 跳升 3.78% 至每股 37.30 美元。外傳英特爾正與 AMD 展開初步洽談，考慮由其晶圓代工業務為 AMD 生產晶片。儘管外界部分分析師對合作前景抱持疑慮，但相關消息仍推升英特爾股價走高。

另據消息，新創 OpenAI 已經完成一項交易，允許現任與前任員工出售約 66 億美元的持股，使公司估值達到 5000 億美元，直接超越 SpaceX 及 Anthropic，成為全球最有價值新創公司。

華爾街分析

Zacks 投資管理公司資深投資組合經理 Brian Mulberry 指出，兩黨雙方目前「更傾向透過媒體交鋒，而非實際談判」，市場短期可忍受，但若川普政府真的推動裁減聯邦部門，恐造成干擾。

Pepperstone 高級市場策略師 Michael Brown 指出，華府歷來 20 次政府關門最終都恢復運作，這次也不會例外，形容這場風波是「茶壺裡的風暴」。

市場普遍押注聯準會在 10 月底會議將降息一碼，12 月再度降息的機率達八成。摩根大通策略師指出，美國薪資增長疲軟顯示需求走弱，將迫使美國央行持續寬鬆。