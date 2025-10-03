鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-03 13:50

日本央行總裁植田和男周五 (3 日) 在大阪向商界領袖發表演說時，對未來是否升息保留了政策彈性，並未就本月稍晚的利率決策會議發出明確訊號。

日銀總裁對升息前景保持謹慎 警告全球不確定性(圖:REUTERS/TPG)

他表示，雖然通膨正朝著央行 2% 的目標持續邁進，但全球經濟的高度不確定性，可能阻礙企業加薪的意願，這一說法使得市場對十月份升息的預期有所降溫。

植田重申，若經濟與物價的發展符合預期，央行將會繼續提高目前仍處於低點的利率。然而，他特別點出多項圍繞日本經濟前景的風險，包括美國勞動市場的疲軟跡象，以及美國提高關稅對日本企業獲利的潛在衝擊。

植田警告，如果海外經濟與貿易政策的不確定性持續偏高，企業可能會更重視削減成本，而非將物價上漲反映在薪資上。

由於植田的言論被部分市場人士解讀為降低了十月升息的可能性，SBI 新生銀行資深經濟學家 Shotaro Mori 認為，央行在十二月升息的可能性如今高於十月。

青空銀行首席市場策略師 Akira Moroga 表示，市場原預期植田會釋出更鷹派的訊息，但他相對鴿派的言論，促使日元走貶。此外，近期美國政府的停擺，可能導致關鍵經濟數據延遲發布，這也為日本央行的決策增添了複雜性。

在此次演說前，市場對十月升息的預期一度高漲。由於日本央行九月會議出現鷹派分歧，且一名傳統上的鴿派決策者也呼籲應盡快改變政策，市場一度預期十月 29-30 日會議升息的機率超過 60%。當時有兩名理事會成員對維持利率不變的決定提出異議，這是植田和男上任以來首次有多於 1 名成員持反對意見。

儘管態度謹慎，植田也提到一些正面因素。他指出，憑藉過去累積的高額利潤，日本經濟目前為止仍能承受美國關稅的衝擊。

更重要的是，他表示在勞動力短缺與中長期通膨預期上升的背景下，核心通膨「可能會與實際通膨同步加速」，朝著 2% 的目標邁進。這一言論較九月份「將因成長放緩而變得遲滯」的政策聲明更為樂觀。事實上，日本的消費者通膨率已連續 3 年多超過 2%。