2025-10-01

根據日本央行最新發布的「短觀」季度調查，日本大型製造業的信心連續第二季改善，這項結果可能促使央行再次升息。

日本製造業前景改善 央行升息可能性大增(圖:shutterstock)

這份備受關注的調查顯示，大型製造業的關鍵景氣判斷指數 (又稱擴散指數)，從 6 月的 + 12 上升 1 點至 +14。該指數的計算方式，是預期經濟狀況良好的企業比例，減去感到悲觀的企業比例。

相較之下，3 月份的指數為 + 12，是過去一年來首次下降。與此同時，大型非製造業的景氣判斷指數則維持在 +34 不變。

分析認為，此次調查呈現的相對樂觀情緒，部分反映了企業對於 7 月與美國達成關稅協議後的寬心。

根據協議，大多數出口至美國的商品將被課徵 15% 的關稅，部分商品關稅更高。這對日本汽車製造商而言是一大改善，因為最初美國對汽車進口課徵的關稅高達 25%。這項協議至少在目前為日本企業帶來了政策上的確定性。

然而，對全球最大市場出口的較高關稅，仍在擠壓許多產業的利潤、薪資、投資和支出。儘管如此，住信 (SuMi Trust) 的資深經濟學家 Kei Fujimoto 指出，到目前為止，關稅對日本企業獲利的損害「相對有限」。

除了關稅協議，入境旅遊業的蓬勃發展也為經濟提供了支撐。Fujimoto 表示：「我們不認為與遊客相關的入境需求已經見頂。訪日遊客人數持續呈現上升趨勢。」

短觀調查的結果可能會影響日本銀行即將做出的利率決策。多年來，為了刺激消費支出和商業投資，並對抗導致通貨緊縮的需求疲軟，日本央行一直將利率維持在接近零的水準。但目前物價漲幅已超過央行設定的約 2% 目標區間。最新的短觀調查也顯示，企業對未來一年的平均通膨預期維持在 2.4% 不變。