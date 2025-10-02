鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-02 15:10

‌



日本 10 年期公債在本周第二次拍賣後表現不佳，價格小幅下跌，凸顯了人們對執政黨即將到來的領導人選舉的擔憂，以及日本央行升息風險的上升。指標性的 10 年期公債殖利率因此上揚半個基點至 1.65%，而債券期貨也回吐了早前的漲幅。

日本公債拍賣需求疲軟 央行升息預期與政局動盪加劇市場憂慮(圖:shutterstock)

拍賣細節反映需求低迷

‌



此次 10 年期公債標售的多項指標均顯示需求疲軟。衡量需求的「投標倍數」(bid-to-cover ratio) 從 9 月份的 3.92 下降至 3.34。此外，被稱為「標尾」(tail) 的平均與最低得標價格差距，擴大至今年 3 月以來的最大值，達到 0.19，遠高於上個月的 0.06，這進一步證實了需求的薄弱。

AXA Investment Managers 資深固定收益策略師 Ryutaro Kimura 表示：「低於預期的最低得標價和略顯平淡的投標倍數，都表明這次 10 年期公債標售的結果乏善可陳。」

他進一步指出，由於投資者對本月可能再次升息抱持謹慎態度，在央行副總裁內田真一和總裁植田和男即將發表演說前，普遍避免了積極投標。

央行升息預期不斷升溫

市場緊張的主要原因是，對央行可能在 10 月份升息的猜測日益高漲，這已將 10 年期公債殖利率推升至 2008 年以來的高點附近。周二的 2 年期公債標售需求同樣疲弱，也暴露了投資者日益增長的擔憂。

市場預期升息的證據還包括：

• 隔夜指數交換 (Overnight index swaps) 顯示，市場目前預期本月升息的機率已達 58%。

• 周三公布的「短觀調查」顯示大型製造商的信心持續改善，為升息提供了支持。

• 央行內部鷹派聲音漸強，在上次會議中，有兩名理事會成員投票支持升息。就連被視為鴿派代表的理事會成員野口旭 (Asahi Noguchi) 本周也表示，調整政策利率的理由正在「增加」。

• 此外，央行已在本季度減少了對 10 至 25 年期債券的購買量，這也對市場構成壓力。

政局不確定性與全球因素

除了貨幣政策，10 月 4 日舉行的自民黨領導人選舉是另一個關鍵變數。這次選舉將決定日本未來的財政和經濟前景，甚至可能影響央行的政策路徑。

候選人方面，領跑者之一的高市早苗已與 1 年前的鴿派言論保持距離，表示央行應自行決定貨幣政策；而另一位候選人小泉進次郎則被認為在財政上更為謹慎，並傾向讓央行推進政策正常化。