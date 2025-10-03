日立打進OpenAI星際之門生態圈 股價狂飆逾9% 半年來最大漲幅
鉅亨網編輯林羿君
日立製作所（Hitachi）宣布與與 OpenAI 達成戰略合作夥伴關係，將在能源、人工智慧和其他領域開展合作。受此消息激勵，日立股價周五 (2 日) 上午一度飆漲 9.3%，創下 4 月 10 日以來最大漲幅。
日立表示，雙方已簽署合作備忘錄（MOU），日立將提供輸配電設備、空調技術給 OpenAI 的資料中心，而 OpenAI 將使用日立的技術，在抑制成本的同時，確保穩定的電力，加快生成式 AI 的研發。日立雖沒有直接參與「星際之門」計畫，但透過資料中心領域的合作，對該計畫提供支援。
彭博產業研究分析師 Takeshi Kitaura 和 Ian Ma 指出，這項合作夥伴關係很可能會增加日立能源的訂單。截至 3 月的財政年度，日立能源的訂單佔該公司 EBITA(息稅折舊攤銷前) 的 20% 以上。此外，這項合作中「提供資料儲存設備的潛力」也可能幫助日立陷入困境的儲存業務部。
此次合作正值 OpenAI 估值在週四達到 5,000 億美元，成為全球最大的新創公司之際。此前這家 ChatGPT 營運商完成了一項幫助員工出售股票的交易。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 良禽擇木！OpenAI要求法院駁回xAI竊取商業機密案 稱馬斯克又來騷擾
- OpenAI畫大餅、甲骨文開高槓桿 AI繁榮的下一步是懸崖？
- OpenAI结盟三星、SK 鎖定每月90萬片DRAM和90萬片HBM晶圓供應
- Sora上線兩天iOS下載16.4萬次 衝上App排行榜第三
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇