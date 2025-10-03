日立打進OpenAI星際之門生態圈 股價狂飆逾9% 半年來最大漲幅

鉅亨網編輯林羿君 2025-10-03 10:34

日立製作所（Hitachi）宣布與與 OpenAI 達成戰略合作夥伴關係，將在能源、人工智慧和其他領域開展合作。受此消息激勵，日立股價周五 (2 日) 上午一度飆漲 9.3%，創下 4 月 10 日以來最大漲幅。

日立打進OpenAI星際之門生態圈 股價狂飆逾9%

日立表示，雙方已簽署合作備忘錄（MOU），日立將提供輸配電設備、空調技術給 OpenAI 的資料中心，而 OpenAI 將使用日立的技術，在抑制成本的同時，確保穩定的電力，加快生成式 AI 的研發。日立雖沒有直接參與「星際之門」計畫，但透過資料中心領域的合作，對該計畫提供支援。

彭博產業研究分析師 Takeshi Kitaura 和 Ian Ma 指出，這項合作夥伴關係很可能會增加日立能源的訂單。截至 3 月的財政年度，日立能源的訂單佔該公司 EBITA(息稅折舊攤銷前) 的 20% 以上。此外，這項合作中「提供資料儲存設備的潛力」也可能幫助日立陷入困境的儲存業務部。