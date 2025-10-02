特斯拉第三季交車量年增7.4%遠超預期 但馬斯克示警艱難時刻將至

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-02 23:08

‌



特斯拉 (TSLA-US) 周四 (2 日) 公布第三季全球交車量達 49.7 萬輛，年增 7.4%，創下歷史新高，遠超市場預期的 44 萬輛。此成長主要受惠於美國消費者在 9 月 30 日聯邦稅收抵免到期前搶購電動車。但馬斯克警告，政策優惠結束後，未來幾季營運將面臨挑戰。

特斯拉第三季交車量年增7.4%至49.7萬輛，遠超市場預期。(圖:Shutterstock)

特斯拉將於 10 月 22 日公布第三季財報，交車數據優於預期，預料將為財報表現帶來正面支撐。此外，該公司下月將召開年度股東大會，投資人將投票決定馬斯克是否能獲得潛在價值達 1 兆美元的新薪酬方案。

‌



分車款來看，特斯拉公布 Model 3 與 Model Y 合併銷量，本季交車 48.1 萬輛，年增 9.4%。其他車款包括 Model X、Model S 與 Cybertruck 銷量則下滑 30%。

平價版 Model Y 延後推出

特斯拉尚未公布更多平價版 Model Y 細節。高層表示首批生產已於 6 月啟動，但將發布時間延後至第四季，產量成長也將低於預期。

不過由於稅收抵免到期帶來的搶購潮，市場估計特斯拉第四季需求可能轉弱。馬斯克警告，在獎勵措施取消、自駕車大規模部署之前，公司將面臨幾個「艱難的季度」。

此外，川普政府取消燃油經濟性與排放規定，也將衝擊特斯拉出售碳權給其他車廠的收入。

中國與歐洲市場承壓

特斯拉面臨的挑戰不僅限於美國市場。在中國，由於比亞迪 (1211-HK)(002594-CN) 與小米 (1810-HK) 等本土競爭對手競爭加劇，上海工廠今年前 8 個月中有 7 個月出貨量下滑。

特斯拉最明顯的衰退出現在歐洲，8 月銷量下降 22%。根據歐洲汽車製造商協會數據，今年前 8 個月，特斯拉新車註冊量下滑 33%，而同期整體電動車市場成長 27%。