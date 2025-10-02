比亞迪9月交車首度年減 小米、零跑超預期

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-02 21:06

‌



比亞迪9月交車量年減近6%，為2025年首次出現年減。(圖:Shutterstock)

比亞迪 9 月交車量為 39.3 萬輛，較去年同期下滑近 6%，即使正值汽車銷售旺季，仍出現 2025 年首次年減，顯示市場龍頭面臨成長放緩壓力。

‌



據報導，比亞迪今年已將銷售目標下調 16% 至 460 萬輛，以因應國內市場激烈的價格競爭。儘管如此，比亞迪仍持續主導市場，9 月市占率超過 54%。

相較之下，多家新創電動車廠 9 月交車量創下單月新高，部分受惠於推出價格更親民的新車款。

野村證券汽車分析師 Joey Ying 表示，車廠促銷活動與中國政府獎勵政策，支撐了年底銷售旺季通常會出現的「季節性成長」。

零跑汽車 (9863-HK)9 月交車 6.67 萬輛，年增超過 97%，連續刷新歷史新高，也超越 7 月突破的 5 萬輛關卡。零跑的 C10 與 C16 車款分別連續第 4 個月與第 8 個月在各自的尺寸級距(20 萬元人民幣以下) 銷售冠軍。

華為支持的鴻蒙智行聯盟 (包括問界、奇瑞、尊界等品牌) 全系列交車 5.29 萬輛，創下單月新高，也突破 5 月以來一直徘徊的 4 萬輛水準。

小米 (1810-HK)9 月交車量突破 4 萬輛里程碑，雖未公布確切數字，但約為 1 月交車量的兩倍。小米第二款量產車 YU7 直接競爭特斯拉 (TSLA-US)Model Y，自 7 月正式上市以來 3 個月累計交車 4 萬輛。

小鵬汽車 (9868-HK)(XPEV-US)9 月交車 4.16 萬輛，創下單月新高，年增 95%，月增 10%，也突破自去年 11 月以來一直維持的 3 萬輛級距。

理想汽車 (2015-HK)(LI-US)9 月交車回升至 3.40 萬輛，結束連續兩個月低於慣常 3 萬輛水準的表現。儘管 8 月推出新車，但該新創車廠過去 3 個月銷售下滑，原因是一次行銷失誤。