技術研發人員加薪？比亞迪：情況屬實

據《界面新聞》報導，2024 年比亞迪曾發布通知，依據員工的工作業績和工作表現，進行加薪、晉級和獎金分配。公司設立了每年兩次的薪資調整機會與一次晉升機會，確保員工的付出能夠得到及時、公正的回報。

比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛去年 9 月曾發文：「比亞迪員工總數突破 90 萬，是 5,300 多家 A 股上市公司裡員工人數最多的，比第二名還要多 40 多萬人。比亞迪 90 萬員工中，技術研發人員近 11 萬，是全球研發人員最多的車企。」

本月比亞迪在深圳坪山舉行臨時股東大會，董事長兼總裁王傳福在會上表示，在電動化上半場，低溫充電速度慢等用戶需求痛點，亟待通過技術突破予以解決。「後面還有重磅技術發布，但目前不方便透露。」

王傳福說，比亞迪的核心競爭力在於技術，麾下 12 萬工程師團隊是後續技術攻堅、重塑領先優勢的底氣與支撐。

他還在會上表示：「我們現在已經是龍頭企業，要做好榜樣。因為我們是龍頭老大，我們可以被別人欺負一下，但我們不能欺負別人。」

在新能源熱潮下，比亞迪近年來銷量猛增。2021 年比亞迪全年銷量不到百萬輛，2023 年便突破 300 萬輛，2024 年達到 427 萬輛。今年 1-11 月，比亞迪汽車銷量 418 萬輛，較去年同期增長 11.3%。