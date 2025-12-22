鉅亨網新聞中心 2025-12-22 13:15

比亞迪 (002594-CN) 首座歐洲製造工廠即將正式投產，該專案投資高達 40 億歐元（約人民幣 350 億元），規劃最高年產能 30 萬輛，不僅是比亞迪全球化戰略的關鍵一步，更是旨在憑藉高性價比車型，直接衝擊歐洲傳統汽車巨頭在大眾市場的領導地位，重塑歐洲電動車市場格局。

比亞迪首座歐洲工廠即將投產 殺進平價電動車核心市場。(圖:shutterstock)

比亞迪在匈牙利塞格德市設立的汽車工廠，初期規劃年產能約 15 萬輛，遠期規劃最高可達 30 萬輛。這座工廠的建立，是比亞迪在全球市場實施本土化戰略的必然選擇，亦是對歐洲市場潛力的堅定信心。

汽車產業作為各國經濟的支柱性產業，對促進當地經濟成長和擴大就業具有巨大作用。比亞迪選擇在相對友好的匈牙利建廠，是利用其作為歐洲組裝生產基地的定位，以避開歐盟對進口電動車額外徵收的高昂關稅，從而在價格上獲得顯著優勢。

比亞迪匈牙利工廠投產後，將主要生產三款極具市場競爭力的車型，它們都是比亞迪全球銷量中的王牌產品，主打「物美價廉」和高性價比：

Dolphin Surf (國產版海豚)： 精巧實用，適合城市通勤。

Atto2 (比亞迪元 PLUS)： 緊湊型 SUV，市場需求量大。

Seal U (國產版宋 PLUS)： 中型 SUV，具備家庭使用的高價值。

通過在匈牙利本地組裝和生產，比亞迪能夠有效節省成本並避開關稅壁壘。這將使其產品能以更具吸引力的價格進入歐洲市場，直接殺入大眾汽車集團（VW）、Stellantis 集團等歐洲傳統巨頭所掌控的核心平價車市場。

市場分析人士指出，平價車市場是決定全球汽車工業勝負的關鍵。全球範圍內，普通工人階層佔比最大，對高性價比車型的需求最為旺盛。

比亞迪的戰略，正是利用本土化生產的成本優勢，直接贏得歐洲廣大普通消費者的青睞。

歐洲對中國電動車加徵關稅，主要目的是保護歐洲本土的平價車市場及其相關的就業與供應鏈。然而，比亞迪通過在歐洲設廠，將這一壁壘轉化為加速進入的契機，其衝擊力將遠超高端電動車市場。一旦比亞迪成功打入並佔領歐洲平價電動車市場，將對歐洲傳統燃油汽車工業及其電動化轉型造成巨大的壓力。

面對新能源汽車領域的快速變革，歐洲汽車工業面臨的挑戰是加速轉型，而非一味排擠。