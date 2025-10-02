陸多家車廠9月銷量創高！零跑首破6萬輛輾壓新勢力群雄 比亞迪等傳統車廠靠兩大招硬扛

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-02 14:10

‌



中國車市在國慶假期首日迎來「金九」收官戰報，多家新能源車廠率先揭露 9 月銷量成績，新勢力車廠與傳統車廠雙雙交出亮眼答卷，銷量破萬、創歷史新高、衝擊年銷目標等關鍵詞頻現，勾勒出新能源車市激烈的競爭圖景。

陸多家車廠9月銷量創高！零跑首破6萬輛輾壓新勢力群雄 比亞迪等傳統車廠靠混動+出海應戰（圖：Shutterstock）

新勢力陣營中，零跑汽車以 6.67 萬輛的單月交付量強勢領跑，年增 97% 且首破 6 萬輛大關，更連 7 月蟬聯新勢力銷售冠軍。這項成就得益於「全域自研」降本策略，從 T03 到 C16，零跑推出多款平價車型，同時深耕國內下沉市場並開拓海外增量，為銷量注入持續動能，零跑在 9 月最後一周銷量達 1.6 萬，更創歷史新高。

‌



鴻蒙智行緊追在後，9 月交付 5.29 萬輛，新車大定突破 11 萬輛，全車系累計交付逼近 95 萬輛，10 月可望達成第 100 萬輛交付里程碑。

小米汽車則首次衝破 4 萬輛月銷門檻，今年前 9 月累計交付超過 26.5 萬輛，離 35 萬年銷目標僅差 8.5 萬輛，按當前節奏可望提前達標，主要受惠於第二期工廠產能逐步釋放，一期工廠經優化後產能翻倍，部分車型交付週期甚至可提早 2 個月。

小鵬同樣創下月銷新高，9 月交付 4.16 萬輛，年增 95%，前 9 月累計交付 31.3 萬輛，年增 218%。爆款車型持續發力、產能效率提升及智駕技術迭代，成為小鵬成長核心動力。

蔚來亦表現亮眼，9 月交付 3.47 萬輛，年增 64%，其中蔚來品牌交付 1.37 萬輛，樂道品牌交付 1.52 萬輛，旗下 firefly 螢火蟲更以 99 天完成首個萬台交付、64 天完成第二個萬台的成績，刷新行業紀錄。這波成長既受惠於 8 月底「標配 100kWh 電池包、變相降價 3.8 萬」的促銷政策，也得益於旗下三大品牌蔚來、樂道、firefly 的共同發力。

不過，理想 9 月交車 3.395 萬輛，季增 19%，但年減 36.79%，少賣近 2 萬輛，因新車型 i6 雖上市 5 天訂單火爆，但尚處產能爬坡階段，今年理想常州工廠為其預備產能約 4.5 萬 - 5 萬輛，9 月僅交付 7000 輛，產品線負責人稱 i6 年內產能已售罄，交付數據需時間轉化。

傳統車廠中，比亞迪 9 月銷售 39.63 萬輛，雖年減 6%，但海外市場貢獻 7 萬輛，王朝海洋系列仍穩佔主流。旗下方程豹品牌異軍突起，單月賣出 2.4 萬輛，成為成長新亮點。

吉利汽車則延續強勢，9 月賣逾 27 萬輛，新能源與前三季累計銷量均創歷史新高，其中銀河品牌 9 月銷量 12.09 萬輛，年增 131%，今年前 9 月累計銷量已追平去年全年。

整體來看，中國車市上月呈現「新勢力猛衝、傳統車穩」的格局。新能源賽道競爭已從「規模擴張」轉向「效率與技術」的深度較量：零跑靠全域自研降本，小米憑產能釋放提量，蔚來以多品牌協同破局，理想則因新品爬坡暫陷調整。