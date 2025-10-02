search icon



微軟拔擢商務長Althoff 納德拉聚焦AI與資料中心

鉅亨網編譯王貞懿


綜合外媒周三 (1 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 進行組織重組，拔擢原首席商務長 Judson Althoff 統管整個商業部門，涵蓋銷售、行銷和營運。此舉旨在讓執行長納德拉及工程團隊專注技術工作，包括大規模資料中心建設、AI 發展和產品創新。

cover image of news article
微軟拔擢Judson Althoff統管整個商業部門。(圖:Shutterstock)

整合商業部門三大職能

微軟執行長納德拉周三在致員工信中宣布組織重組。Althoff 新職位將統管銷售、行銷和營運三大領域。微軟首席行銷長 Takeshi Numoto 將加入這個新組織，營運部門也將納入 Althoff 管轄。

Althoff 於 2013 年加入微軟，此前曾在甲骨文 (ORCL-US) 和 EMC 擔任高階銷售職務。他最近剛結束八周休假返回工作崗位。

據報導，Althoff 已是微軟薪酬最高的高階主管之一，2024 財年總薪酬超過 2,300 萬美元。

聚焦 AI 轉型

納德拉在信中強調：「我們的成功取決於讓商業和公部門客戶及合作夥伴，能夠結合人力資本與新的 AI 能力，改變營運方式。為加速這一進程，我們需要整合銷售、行銷、營運和工程部門，推動成長並鞏固我們作為 AI 轉型首選夥伴的地位。」

微軟多數營收來自企業客戶，主要產品包括 Office 等生產力軟體訂閱服務，以及透過雲端平台提供的輝達 (NVDA-US) AI 運算晶片。

此次組織調整反映微軟在 AI 時代的策略布局，透過整合商業部門各項職能，加速推動企業客戶採用 AI 技術，同時讓技術團隊專注於核心創新。

