微軟拔擢商務長Althoff 納德拉聚焦AI與資料中心
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周三 (1 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 進行組織重組，拔擢原首席商務長 Judson Althoff 統管整個商業部門，涵蓋銷售、行銷和營運。此舉旨在讓執行長納德拉及工程團隊專注技術工作，包括大規模資料中心建設、AI 發展和產品創新。
整合商業部門三大職能
微軟執行長納德拉周三在致員工信中宣布組織重組。Althoff 新職位將統管銷售、行銷和營運三大領域。微軟首席行銷長 Takeshi Numoto 將加入這個新組織，營運部門也將納入 Althoff 管轄。
Althoff 於 2013 年加入微軟，此前曾在甲骨文 (ORCL-US) 和 EMC 擔任高階銷售職務。他最近剛結束八周休假返回工作崗位。
據報導，Althoff 已是微軟薪酬最高的高階主管之一，2024 財年總薪酬超過 2,300 萬美元。
聚焦 AI 轉型
納德拉在信中強調：「我們的成功取決於讓商業和公部門客戶及合作夥伴，能夠結合人力資本與新的 AI 能力，改變營運方式。為加速這一進程，我們需要整合銷售、行銷、營運和工程部門，推動成長並鞏固我們作為 AI 轉型首選夥伴的地位。」
微軟多數營收來自企業客戶，主要產品包括 Office 等生產力軟體訂閱服務，以及透過雲端平台提供的輝達 (NVDA-US) AI 運算晶片。
此次組織調整反映微軟在 AI 時代的策略布局，透過整合商業部門各項職能，加速推動企業客戶採用 AI 技術，同時讓技術團隊專注於核心創新。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 力圖擺脫輝達依賴 微軟CTO：資料中心長期目標是用自家晶片
- 輝達投資QpenAI千億美元 微軟卞志祥：對AI產業是正向循環
- 力圖擺脫輝達依賴 微軟CTO：資料中心長期目標是用自家晶片
- 〈台股盤後〉不畏美雜音干擾 台積電領攻漲162點 2萬6得而復失
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇