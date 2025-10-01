力圖擺脫輝達依賴 微軟CTO：資料中心長期目標是用自家晶片
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周三 (1 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 技術長 Kevin Scott 表示，未來計劃在資料中心主要使用自家晶片，以減少對輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 的依賴。
微軟 2023 年已推出 Azure Maia AI 加速器和 Cobalt CPU，並持續研發下一代晶片產品，目標是設計整套資料中心系統以優化 AI 工作負載。
半導體和資料中心內的伺服器是 AI 模型和應用發展的基礎。科技巨頭輝達憑藉 GPU 主導市場，競爭對手超微市占率相對較小。
包含微軟及其競爭對手 Google(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 都有為資料中心設計自家晶片，不僅為減少對輝達和超微的依賴，也為讓產品更有效滿足特定需求。
目標自主設計整套系統
Scott 表示，微軟目前在資料中心主要使用輝達和超微晶片，選擇重點是「最佳性價比」。
「我們對晶片品牌不執著。多年來，性價比最高的解決方案一直是輝達，」他補充道，「為了確保有足夠產能滿足需求，我們願意考慮任何方案。」
同時，微軟持續擴大自家晶片使用。上週，微軟還公布利用『微流體』解決晶片過熱問題的新型冷卻技術。。據報導，該公司正研發下一代晶片產品。上周，微軟還公布利用「微流體」解決晶片過熱問題的新型冷卻技術。
當被問及長期計劃是否在自家資料中心主要使用微軟晶片時，Scott 明確表示：「絕對是。」他補充說，公司目前已使用「大量」微軟晶片。
Scott 強調，專注晶片是整體系統設計策略的一環。他指出，優化 AI 運算不僅需要考慮晶片本身，還包括資料中心的網路架構和冷卻系統。微軟希望擁有自由決策權，才能針對不同工作負載真正優化運算能力。
運算能力嚴重短缺
Scott 坦言，運算能力嚴重短缺，自 ChatGPT 推出以來，微軟幾乎不可能快速建立足夠產能。即使最雄心勃勃的預測，也經常被證明不夠。微軟過去一年部署了大量的算力基礎設施，未來幾年還會更多。
為滿足 AI 需求，包括 Meta(META-US)、亞馬遜、Alphabet 和微軟在內的科技巨頭，今年已承諾超過 3,000 億美元資本支出。
