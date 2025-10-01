力圖擺脫輝達依賴 微軟CTO：資料中心長期目標是用自家晶片

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-01 23:31

根據《CNBC》周三 (1 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 技術長 Kevin Scott 表示，未來計劃在資料中心主要使用自家晶片，以減少對輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 的依賴。

微軟CTO表示，長期計劃是在資料中心主要使用自家晶片。(圖:Shutterstock)

微軟 2023 年已推出 Azure Maia AI 加速器和 Cobalt CPU，並持續研發下一代晶片產品，目標是設計整套資料中心系統以優化 AI 工作負載。

‌



半導體和資料中心內的伺服器是 AI 模型和應用發展的基礎。科技巨頭輝達憑藉 GPU 主導市場，競爭對手超微市占率相對較小。

目標自主設計整套系統

Scott 表示，微軟目前在資料中心主要使用輝達和超微晶片，選擇重點是「最佳性價比」。

「我們對晶片品牌不執著。多年來，性價比最高的解決方案一直是輝達，」他補充道，「為了確保有足夠產能滿足需求，我們願意考慮任何方案。」

同時，微軟持續擴大自家晶片使用。上週，微軟還公布利用『微流體』解決晶片過熱問題的新型冷卻技術。。據報導，該公司正研發下一代晶片產品。上周，微軟還公布利用「微流體」解決晶片過熱問題的新型冷卻技術。

當被問及長期計劃是否在自家資料中心主要使用微軟晶片時，Scott 明確表示：「絕對是。」他補充說，公司目前已使用「大量」微軟晶片。

Scott 強調，專注晶片是整體系統設計策略的一環。他指出，優化 AI 運算不僅需要考慮晶片本身，還包括資料中心的網路架構和冷卻系統。微軟希望擁有自由決策權，才能針對不同工作負載真正優化運算能力。

運算能力嚴重短缺

Scott 坦言，運算能力嚴重短缺，自 ChatGPT 推出以來，微軟幾乎不可能快速建立足夠產能。即使最雄心勃勃的預測，也經常被證明不夠。微軟過去一年部署了大量的算力基礎設施，未來幾年還會更多。