聯電要求供應商共體時艱 下令明年至少降價15%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-01 23:49

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (1) 日向供應商發出通知函，要求在一個月內提出具體且可執行的降價方案，降幅須超過 15%，並將自 2026 年 1 月 1 日起正式生效。業界坦言，聯電過往確實會要求供應商提供年度折扣，但此次降幅之大、態度之強硬，實屬罕見，凸顯聯電在美國製造回流、中國低價競爭等多重壓力下，不得不採取更激烈的成本控管措施。

聯電示意圖。(圖：擷取自官網)

聯電對此表示，公司向來不評論市場傳聞。

聯電此封通知由聯電資材處資深處長林三安署名。內容強調，供應鏈在品質與交期上的堅持，對於聯電穩定出貨、維繫客戶信任至關重要，但在國際政經局勢劇烈變動之下，營運成本與競爭力正面臨嚴峻挑戰，迫使公司必須更積極推動成本優化。

聯電指出，近期已觀察到產業龍頭廠商也陸續向供應鏈提出類似要求，公開資訊與媒體亦有廣泛報導，顯示降價已成業界普遍趨勢。為持續保持全球市場競爭力，並保障供應鏈長期發展，聯電將以此次降價方案作為未來合作與產能分配的重要依據。

依通知內容，供應商須在收到通知後一個月內回覆具體調整計畫，降幅至少達 15% 以上，且方案須涵蓋 2026 年度。聯電強調，唯有全面推動降本措施，才能因應外部環境的快速變化，維持公司與供應鏈的競爭優勢。