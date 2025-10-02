Google裁撤雲端部門逾百名設計職位
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周三 (1 日) 報導，Google(GOOGL-US)本周裁撤「量化使用者體驗研究」團隊、「平台與服務體驗」團隊及部分相關團隊，共計逾百個職位。
這些職位主要負責透過資料分析、使用者調查等工具，研究使用者行為並協助產品開發與設計決策。
雲端部門部分設計團隊規模減半，受影響職位多數位於美國。部分員工獲得緩衝期，可在 12 月初前於公司內部尋找新職位。Google 未回應置評請求。此消息由《商業內幕》率先報導。
此波裁員是 Google 聚焦 AI 投資、加速人力精簡的延續。
今年以來 Google 已向人力資源、硬體、搜尋、廣告、行銷、財務和商務等部門的美國員工提供自願離職方案，並裁撤超過三分之一管理小型團隊的主管。
Google 執行長 Sundar Pichai 今年 8 月告訴員工，隨著公司規模擴大，「我們需要更有效率，不能只靠增加人力解決所有問題」。
Google 最近也開始推動員工在日常工作中更廣泛使用 AI 工具。
其他科技巨頭也在進行人力調整。微軟 (MSFT-US)7 月裁員 9,000 人，涵蓋不同職位和地區。Meta(META-US) 同樣進行過裁員。科技業自 2023 年起陸續展開人力精簡，以因應經濟不確定性並將資源投入 AI 發展。
