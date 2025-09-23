輝達投資QpenAI千億美元 微軟卞志祥：對AI產業是正向循環

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-23 14:57

‌



輝達 (NVDA-US) 與 OpenAI 昨 (22) 日宣布戰略合作，輝達承諾向 OpenAI 投入 1000 億美元，雙方攜手打造超級 AI 數據中心。對此，台灣微軟 (MSFT-US) 總經理卞志祥今 (23) 日指出，樂見雙方合作，並認為對 AI 產業是正向循環。

台灣微軟總經理卞志祥。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

卞志祥表示，全球的大型科技公司兩三年前開始聚焦投資基礎設施，接著著重平台，再到應用層面的推動，如今又回歸基礎設施，主因為科技巨頭看到平台到應用，尤其在 Agent 上的運用，對產業及社會具巨大效益，使他們願意再次投入。

‌



卞志祥指出，微軟與 OpenAI 間存在穩固的策略合作關係，包含技術支援及互相協作，他舉例，當 OpenAI 發布最新語言模型 GPT-5 時，微軟便能在第一時間，快速整合到自家平台中。

卞志祥進一步說明，客戶對於不同模型的算力多元化，模型的迭代並無絕對的領先者，不同場域有不同模型，而微軟聚焦成為平台的架構者，其 Azure 平台有超過 1 萬種模型可供客戶使用，常用模型超過 1000 種，且能依照客戶需求，提供最適合的模型。