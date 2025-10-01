鉅亨網編譯段智恆 2025-10-01 01:01

《彭博》周二 (30 日) 援引知情人士消息報導，Meta Platforms(META-US)正收購晶片新創公司 Rivos，以強化其人工智慧 (AI) 基礎設施的自主開發，並降低對外部供應商的依賴。這項交易顯示 Meta 加快布局自研半導體，藉此掌握更多 AI 運算核心技術。

傳Meta收購晶片新創Rivos 加速自研AI晶片進程(圖：REUTERS/TPG)

Rivos 正致力於開發自家繪圖處理器 (GPU)，這是目前支撐大部分 AI 運算工作的關鍵晶片。Meta 雖然已有內部團隊打造自研晶片「Meta Training and Inference Accelerator」，但仍每年花費數十億美元，向包含輝達(NVDA-US) 在內的合作夥伴採購 GPU。

目前交易條款尚未曝光，不過《The Information》8 月報導稱，Rivos 當時尋求新一輪融資，估值約達 20 億美元。若收購成行，將使 Meta 在 AI 硬體上的自給自足計畫更進一步。

知情人士指出，Meta 自研 AI 推論晶片的進度不如執行長祖克柏預期，公司高層因此積極尋求透過收購外部團隊來補強。Meta 發言人則否認相關說法，強調「自研晶片計畫正在快速推進，而這項收購將進一步加速相關努力」。

祖克柏已將 AI 列為 Meta 最高優先發展項目，大舉投入資金與人才，以追趕 OpenAI 及 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等主要競爭對手。Meta 今年資本支出預計高達 720 億美元，涵蓋 AI 相關基礎設施建設，並於近期籌得 290 億美元資金，用於在路易西安納州建置大型資料中心。

今年稍早，Meta 也曾嘗試收購南韓新創 FuriosaAI，出價 8 億美元，希望藉由其技術支援訓練用晶片開發。不過該交易最終告吹，FuriosaAI 選擇保持獨立發展。這顯示 Meta 正多方物色潛在標的，以彌補內部研發進度不足。