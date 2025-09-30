鉅亨網編譯段智恆 2025-09-30 22:31

《路透》周二 (30 日) 援引知情人士消息報導，石油輸出國組織與盟友 (OPEC+) 可能在周日 (10 月 5 日) 召開會議時，討論將 11 月的石油增產幅度提高至每日 41.1 萬桶，並不排除上看 50 萬桶的方案，反映油價持續走高下，產油國有意爭取更多市場占有率。

OPEC+傳11月加大增產力道 幅度最高或達每日50萬桶(圖：REUTERS/TPG)

OPEC + 近期已經逆轉此前的減產策略，開始逐步增加供應。自今年以來，該組織已提高產量配額逾 250 萬桶 / 日，約占全球需求的 2.4%。知情人士指出，這一政策轉變除了是因應市場需求，也受到美國總統川普的壓力，要求產油國壓低油價。

目前，OPEC + 的成員國合計生產全球約一半的石油。據了解，包含 8 個主要產油國的代表將於 10 月 5 日透過線上會議，針對 11 月的增產幅度做出決策。消息人士指出，11 月的增幅可能落在 41.1 萬桶 / 日，但也不排除高達 50 萬桶 / 日的方案，最終結論仍待定。

若確定採取 41.1 萬桶的方案，將會是 10 月增產幅度 13.7 萬桶的三倍。此前，OPEC + 已經決定在 10 月開始解除另一層共計 165 萬桶 / 日的減產措施。按照規劃，產油國在 9 月底前已全面退出先前自願減產 220 萬桶 / 日的協議，未來仍將逐步撤除更多減產承諾。

OPEC + 歷來的減產計畫最高達 585 萬桶 / 日，分為三層：220 萬桶 / 日為自願性削減，165 萬桶 / 日由八個會員國分擔，另外 200 萬桶 / 日則由全體成員共同承擔。目前，第二層減產正逐步解除，市場高度留意增產速度是否會加快。

《彭博》稍早報導，OPEC + 正考慮在未來三個月加速增產，每月提高 50 萬桶 / 日，以加快供應回補速度。《路透》則在上周日指出，11 月的增幅至少會達 13.7 萬桶 / 日，如今傳出的數字顯示產油國有意擴大力道。

另據消息人士透露，OPEC + 的部長級聯合監督委員會 (JMMC) 將於周三 (10/1) 召開線上會議，討論成員國遵守產量配額的情況。JMMC 不具備正式決策權，但其建議常被視為產量政策的重要參考。

整體而言，OPEC + 正逐步退出在疫情與能源危機期間建立的多層減產安排。隨著油價攀升，產油國在維護市占率與平衡市場之間尋求新策略，11 月的最終增產幅度將成為觀察焦點。