鉅亨網編譯段智恆 2025-09-30 00:14

‌



藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 周一 (29 日) 宣布，計畫將股票直接在美國紐約證交所 (NYSE) 全面掛牌，取代目前的美國存託憑證 (ADR) 架構，以把握美國股市估值高漲與資金深厚的優勢。不過，該公司同時強調，將繼續保留英國與瑞典的上市地位與總部，澄清外界對撤離倫敦的擔憂。

阿斯特捷利康擬赴美全面掛牌 強調不撤離倫敦(圖：REUTERS/TPG)

阿斯特捷利康是倫敦市值最高的上市公司，先前傳出可能全面轉向美國市場，引發英國投資人與監管單位憂心。該公司周一澄清，仍會在倫敦與斯德哥爾摩保留掛牌，並維持英國總部。根據規劃，美國新掛牌將於 2026 年 2 月 2 日啟動，仍需在 11 月 3 日獲得股東投票同意。

‌



市場反應方面，阿斯特捷利康倫敦掛牌股價周一上漲約 1%，今年累計漲幅約 6%，表現落後於本土競爭對手 GSK(今年上漲 13.6%) 及英國藍籌指數 FTSE 100(今年上漲 14.2%)。

英國市場鬆口氣 投資人聚焦長期策略

阿斯特捷利康表示，改採「和諧化的全球掛牌架構」將能提升股票流動性，吸引更多國際投資人。公司董事長德馬雷 (Michel Demare) 指出：「全球掛牌結構能支持公司的長期成長策略，讓我們觸及更多元的投資人組合。」

英國財政部對阿斯特捷利康保留倫敦掛牌表示歡迎，倫敦證交所也強調，該公司仍會繼續留在 FTSE 100 成分股之內。股東代表如英國投資機構亞伯丁集團 (Aberdeen Group) 則稱，公告的重點在於公司「重新承諾」將英國作為主要上市地，並認為阿斯特捷利康的龐大研發管線仍被市場低估，掛牌地點不會改變基本投資吸引力。

部分分析師認為，公司選擇繼續留在倫敦，對短期英國市場信心有正面影響，但也提醒若美國掛牌帶來顯著成功，恐刺激其他英國大型企業跟進赴美。

美國市場成核心 投資與營收比重持續上升

美國長年是阿斯特捷利康的最大市場，2024 年營收占比逾 40%。公司已承諾到 2030 年在美國投資 500 億美元於製造業務，並規劃藉由新藥上市與擴張推動年營收達到 800 億美元，以抵銷專利藥面臨的學名藥競爭。此外，面對川普政府要求降價壓力，公司已表態將下調部分直售藥品價格。

此舉凸顯美國資本市場的吸引力。過去 10 年，英國 FTSE 100 僅上漲 53%，而美國標普 500 指數則翻漲超過三倍。近期美股主要指數再創歷史新高，推升更多企業轉向美國掛牌。