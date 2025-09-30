德國工業心臟之痛 川普關稅下 汽車大廠深陷裁員潮

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-30 04:30

‌



川普政府近期宣布的對進口重型卡車徵收關稅 25% 的消息，又往德國汽車業脆弱的現狀上潑了一盆涼水。

博世宣布未來五年將裁減1.3萬個崗位。（圖：Shutterstock）

德國最大汽車零件供應商博世（Bosch）宣布未來五年將裁減 1.3 萬個崗位的消息，「是最後一記警鐘，刺痛了德國的工業心臟。」德國巴登 - 符騰堡州經濟、勞工和旅遊部長妮可 · 霍夫邁斯特 - 克勞特（Nicole Hoffmeister-Kraut）如此表示。

‌



面對德國汽車疲於應對川普關稅、銷量下滑、利潤預警之際，德國總理梅爾茨計劃 10 月 9 日主辦一場汽車峰會，預計德國多位部長、州長、主要製造商和供應商、員工代表都會出席。

據《第一財經》周一（29 日）報導，中國對外經濟貿易大學法國經濟研究中心主任、巴黎索邦大學博士生導師趙永升表示，以目前德國經濟數據和現狀來看，德國經濟仍然沒有走出危機的跡象，作為歐洲經濟火車頭，考慮到關稅影響，以及經濟產業結構調整，徹底復甦可能要等到 2026 年之後。

高盛的一份報告顯示，德國 DAX 指數的行業結構在 2025 年出現根本性轉變，曾經佔主導地位的汽車及零件行業權重已從 2015 年的約 21% 下降至不足 10%。

當前德國汽車製造商和供應商艱難應對需求減弱、勞動力和能源成本升高，以及其他製造商日益激烈的競爭，同時川普政府的關稅政策也給德國汽車業帶來打擊。

這些壓力迫使德國製造商不得不痛苦裁員。除了博世，大陸集團、舍弗勒集團和采埃孚集團也在削減崗位和開支，福斯汽車、保時捷集團同樣在裁員和減產。

由於需求疲軟，福斯汽車正在限制產量，並暫時關閉兩家德國電動車工廠。同時，福斯汽車正在德國展開大規模重組，並表示到 2030 年要在德國裁員 3.5 萬人。

德國汽車工業聯合會的數據顯示，過去兩年德國汽車行業總體上已裁撤約 5.5 萬個工作崗位。到 2030 年，還會有數萬個崗位消失，而該行業目前雇傭超過 70 萬名員工。

「博世宣布大規模裁員，這僅僅是德國重大工業重組的開始。」德國工業研究與創新研究院院長 Marcel Fratzscher 表示：「未來幾年，我們會看到更多裁員和破產。」