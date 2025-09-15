被美國列入實體清單 復旦微電：存貨有31億元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-15 14:06

美國商務部工業與安全局上周五發布公告，將23家中國實體列入實體清單。（圖：Shutterstock）

其中 13 個實體為半導體與積體電路相關機構，3 家來自生物技術與生命科學領域，其他還包括航天遙感、量子、授時系統、工業軟體 / 工程軟體、供應鏈與物流服務等領域。

BIS 表示，這些公司或機構存在違背美國國家安全或外交政策利益的行為，包括為中國的先進運算、積體電路製造和分銷部門提供支持，以及參與生物技術、工程軟體開發、半導體製造設備採購等領域，存在規避出口管制、為受制裁對象轉運物項的風險等。

中國商務部新聞發言人上周六說，美國商務部泛化國家安全、濫用出口管制，對半導體、生物科技、航空航天、商貿物流等領域多家中國實體實施制裁。

中國商務部新聞發言人稱，美方假藉維護國際秩序和國家安全之名，行單邊、霸凌主義之實，將一己私利凌駕於他國發展權利之上，打壓遏制中國等各國企業，破壞其他國家之間正常商業往來，嚴重扭曲全球市場，損害企業合法權益，破壞全球供應鏈安全穩定，中方堅決反對。

據《觀察者網》周一報導，復旦微電周日晚間通過公眾號發布了一篇題為《堅定自主發展 守護長期價值——致廣大投資者與合作夥伴》的公開信，疑似對此一事作出回應。

復旦微電在公開信中表示，自成立以來，始終恪守商業行為準則，堅持合法合規經營，並遵循市場規律和國際規則，在全球各個國家和地區展開經營活動，致力於為客戶與合作夥伴創造長期價值。

「公司已針對核心產品線加強晶圓及關鍵原材料的戰略儲備，存貨規模自 2020 年末約人民幣 6 億元增長至 2025 年上半年末約 31 億元，其中原材料與在產品合計約 21 億元。此外，自 2022 年以來，公司進一步加強了供應鏈多元化布局，深化與國內外上下游合作夥伴的協同，供應鏈韌性得到增強，產能保障能力得到提升。」