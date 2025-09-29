金價狂飆！美國黃金庫存市值超越1兆美元 遠超官方帳面90倍

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-29 20:30

《彭博》周一 (29 日) 報導，美國財政部所持有的黃金儲備，因金價持續創新高，市值首度突破 1 兆美元，遠超過官方帳面價值，凸顯黃金在市場動盪下的避險吸引力。

隨著金價周一升破每盎司 3,824.50 美元，今年迄今累計上漲達 45%，美國財政部黃金庫存的市值突破 1 兆美元大關。不過，根據 1973 年國會設定的每盎司 42.22 美元計價方式，官方財報上的黃金價值僅約 110 億美元，與實際市值相差逾 90 倍。

黃金今年屢次刷新歷史高點，投資人因應貿易戰、地緣政治緊張與美國潛在財政危機，持續湧入黃金避險。此外，黃金交易所交易基金 (ETF) 的資金流入，以及聯準會 (Fed) 已重啟降息循環，也進一步推升金價。

與多數國家不同，美國的黃金由政府直接持有，而非由中央銀行掌管。Fed 則持有對應價值的黃金憑證，並以此向財政部提供美元。若依照現行市價重估黃金價值，將為美國財政部帳面增加約 9,900 億美元。雖然在債務上限壓力下，這筆潛在資金看似具吸引力，但若真付諸實行，將對金融體系產生深遠影響，包括提升市場流動性並拖慢聯準會縮表進程。

事實上，美國並非沒有先例可循。德國、義大利與南非過去數十年均曾進行黃金重估。Fed 一份 8 月經濟學家備忘錄也曾提到這些案例。

目前，美國約有一半以上黃金儲備存放於肯塔基州諾克斯堡 (Fort Knox) 鄰近的金庫，該批黃金自 1930 年代從紐約與費城轉運，以降低遭受外部軍事攻擊的風險。其餘黃金則分別存放於西點、丹佛以及位於曼哈頓下城 Fed 大樓地下 80 英尺 (約 24 公尺) 的金庫。根據財政部資料，美國總黃金儲備規模約 2.615 億盎司。