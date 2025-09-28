輝達黃仁勳加碼投資AI、量子計算與機器人：打造下一代科技生態系統

鉅亨網新聞中心 2025-09-28 17:30

‌



輝達黃仁勳加碼投資AI、量子計算與機器人。(圖：Shutterstock)

根據輝達 2025 會計年度財報，公司資產負債表上的長期股權投資價值已從 2024 會計年度的 13 億美元，增加至 34 億美元，短短一年內成長近三倍。

‌



其中，量子計算是輝達近期的投資重點。2025 年 9 月，公司投資了新創 PsiQuantum，該公司剛完成 10 億美元融資，估值達 70 億美元，計畫於 2027 年底交付首台百萬量子位元的商用量子電腦。

同時，輝達也入股估值約 100 億美元的量子公司 Quantinuum。黃仁勳在今年 6 月公開表示，量子技術的實用化將比外界預期更快到來。

輝達除了提供資金，也輸出 AI 軟體技術，讓自家晶片能與量子設備協同運算，提前卡位可能挑戰現有數據中心架構的下一代運算模式。

三大投資引擎驅動生態

輝達的投資活動主要由三個單位推動：企業發展部、NVenture，以及孵化平台 Inception。

企業發展部：專注於戰略投資，強化輝達的技術與合作生態。

NVenture：偏重投資回報，關注新創與產業潛力。

Inception：作為孵化器，已服務上萬家新創，並提供 AI 硬體與雲端資源。

截至目前，輝達的投資成績亮眼，已參與投資 20 家獨角獸企業，總計 40 家估值達獨角獸水準的公司與其關聯。

自 2019 年以來，輝達企業發展部累計投資 17 家獨角獸，聚焦 AI 大模型與應用層，這些企業大多依賴輝達 GPU 技術。

另一投資部門 NVenture 則已成功投出 4 家獨角獸，包括 Hippocratic AI、Field AI、Abridge 與 Synthesia。

在眾多投資案例中，還有 You.com、Reka AI、Weka.io、Figure AI、Inflection AI 等備受關注的新創明星。

生成式 AI 的三大要素

輝達的投資策略圍繞生成式 AI 的三大要素：算力、數據與模型。

算力：投資 Arrcus、Ayar Labs 等半導體公司

能源：參與 Utilidata、Commonwealth Fusion 等專案

數據與 AI 模型：投資 Databricks、Scale AI、OpenAI、xAI、Cohere 及 SSI 等公司

黃仁勳指出，未來數年內，AI 與量子計算有望攜手解決全球性重大課題。輝達的完整量子算法棧即將全面開放，並能在 Grace Blackwell 200 晶片上加速運行。

隨著 AI 逐步改造資訊系統，傳統軟體算法將被 AI 演算法取代，硬體架構也可能發生顛覆性變革，CPU 與 GPU 的比例預計將從 8：2 逆轉為 2：8。