本週操盤筆記：美國非農就業、核心PCE及歐洲通膨數據

2025-09-28

本週投資者將迎來一系列對市場情緒與央行政策預期，均具高衝擊性的經濟數據。

市場焦點將集中於美國週五公布的非農就業報告，以及週四的個人消費支出 (PCE) 通膨指數。這兩項數據將對聯準會未來的政策路徑產生決定性影響。此外，歐元區通膨數據、全球 PMI 調查與澳洲央行利率決策也備受關注。

本週操盤筆記 (0928-1004)

1. 美國非農就業報告

本週的壓軸大戲，無疑是週五公布的美國 9 月份非農就業報告。這份報告的重要性不僅在於單一的就業人數，更在於其內部的結構性細節。市場普遍預期新增就業人數將從 8 月份異常疲軟的 2.2 萬人回升至約 3.9 萬至 5.1 萬人之間。

然而，這個預期值本身存在一個「預期悖論」：由於市場已高度定價了勞動力市場的放緩，任何意外強勁的數據 (例如超過 10 萬人) 都將被放大解讀。

比就業人數更為關鍵的，是平均時薪 (AHE) 的增長。市場預期月增率將持平於 0.3%。目前，聯準會的關注重點已從就業人數轉向薪資通膨，視其為服務業通膨是否具有結構性黏性的最主要驅動因素。一旦平均時薪月增率超過預期，即便就業人數溫和，也將被視為勞動力市場緊俏狀況仍在推動通膨的強烈信號，可能引發市場激烈的鷹派反應。

2. 美國核心 PCE

週四將公布美國 8 月份核心個人消費支出物價指數。作為聯準會最偏好的通膨衡量指標，市場預期其年增率將從 4.2% 顯著下降至 3.9%。若數據符合或優於預期，將大力鞏固市場對於聯準會的鴿派看法，對風險資產構成利多。

然而，一個值得注意的矛盾點是，受短期能源價格影響，總體 PCE 物價指數的年增率預期將從 3.3% 反向上升至 3.5%。這意味著市場必須權衡「核心通膨結構性降溫」的利好與「總體通膨短期反彈」的風險。

3. 歐洲通膨挑戰

本週將公布歐元區 9 月份核心消費者物價指數 (CPI)。市場預期其年增率將頑固地維持在 4.0% 的高位，與美國通膨可能開始降溫的趨勢形成鮮明對比。

這種通膨的黏性使得歐洲央行 (ECB) 的處境比聯準會更為複雜，難以輕易考慮停止緊縮步伐。作為歐元區的經濟火車頭，德國的通膨數據 (預期年增率 4.2%) 將是重要的先行指標，任何意外都將直接影響市場對 ECB 政策的預期。

4. 一系列 PMI

除了美歐的核心數據，本週全球經濟的健康狀況也將透過一系列採購經理人指數 (PMI) 進行檢視。市場的核心擔憂在於，歐洲製造業 (德國 PMI 預期為 46.5，仍處於萎縮區間) 的長期疲軟是否會傳染給至今仍具韌性的美國服務業。美國 ISM 非製造業 PMI(預期為 52.0) 的表現至關重要，若該數據意外跌破 50 的榮枯線，將強烈暗示美國經濟衰退風險正在積聚，可能引發市場避險情緒並迫使聯準會轉向鴿派。

