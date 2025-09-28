南韓拒絕川普「預付」3500億美元投資！美韓雙方達成外匯協議

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-28 11:30

‌



南韓總統府高級顧問週六（27 日）表示，首爾無法按照美國總統川普的建議，預付 3500 億美元投資於美國的資金，並正在尋求替代解決方案。

南韓拒絕川普「預付」3500億美元投資。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，自從南韓與美國領導人於七月達成「握手協議」，同意將由川普實施的關稅從 25% 降至 15% 以來，南韓一直強調，這筆 3500 億美元投資將以貸款、貸款擔保以及股權形式進行，而不是一次性現金支付。

‌



然而，川普本週卻公開表示，南韓將「預先支付」這筆投資，但首爾方面認為，如此龐大的支出可能會讓其陷入金融危機。

南韓國家安保室長魏聖洛直言：「我們所談的立場並不是談判策略，而是客觀且現實地來說，這個水準是我們無法承擔的。我們無法支付 3500 億美元的現金。」

南韓於七月承諾向美國專案投資 3500 億美元，但對於美方要求掌控資金的主張表達抗拒。南韓官員指出，雙方將協議正式化的談判目前已陷入僵局。

川普週四再次誇耀其大規模關稅政策為美國帶來的金額，並表示：「日本是 5500 億美元，南韓是 3500 億美元。那是一次性支付的。」

然而，南韓總統李在明上週接受《路透》專訪時警告，若缺乏例如貨幣互換等保障措施，南韓的外匯存底（約 4100 億美元）恐不足以支撐一次性巨額支出，經濟可能陷入金融風暴危機。

魏聖洛強調，若 3500 億美元真的需要「一次付清」，沒有人會質疑南韓對此難以承擔的立場。

他補充，目前首爾正在討論替代方案，並以下月在南韓舉行、川普預計出席的 APEC 峰會，力求在會上與美國敲定最終協議。

另外，根據南韓財政部長具潤哲 ，南韓與美國已達成一項外匯協議，雙方計劃近期正式公布。不過，他並未透露協議的具體內容。

一名不具名財政部官員的消息指出，該協議與貨幣互換無關，也不是雙邊就美國總統川普對南韓商品關稅所展開談判的一部分。

具潤哲補充說，南韓總統李在明本月稍早在紐約會見美國財政部長貝森特（Scott Bessent）時，曾強調南韓需要外匯互換，才能履行在關稅談判中承諾的 3500 億美元投資計畫。