鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-28 08:00

最新數據顯示，歐洲電商市場從今年上半年熱到下半年，跨境商家紛紛將目光投向這片消費熱土。自三月起，不少瞄準歐洲市場的中國賣家便察覺訂單量一路飆升，而隨著下半年黑色星期五、耶誕節等消費旺季來臨，歐洲更成為眾多商家開拓新興市場的關鍵陣地。

TikTok Shop歐洲大鬆綁入駐門檻！千萬跨境商家排隊搶進 中國品牌機會炸裂（圖：Shutterstock）

根據 Statista 最新預測，2025 年歐洲電商市場收入將達 7079 億美元，市場規模突破 1.38 兆美元，2025 至 2029 年的年複合成長率 (CAGR) 預計為 7.95%。

英、德、法、義、西五國不僅電商用戶規模超億，更領跑歐洲市場：英國電商市場擠身全球前四，人均消費力居次，而德、法、義、西四國過去五年持續增長，未來五年 CAGR 預計達 9%，增速超越全球平均水準。

在此背景下，TikTok Shop 近期針對歐洲五國（西、德、義、法、英）跨境自運營（POP）商家推出新政，將第三方電商平台運營經驗從「必填」改為「選填」，降低入駐門檻的同時，仍嚴格把關資質合規性。此舉不僅為商家提供更便捷的入駐通道，更通過貨品補貼、服務商優惠、內容量權等權益，為重點商家賦能，助力其構建可持續經營能力。

政策紅利疊加市場潛力，中國品牌正迎來進軍歐洲的黃金期。海外達人孵化機構 Vibra Verse 自 2023 年 6 月通過 TikTok Shop 啟動英國區業務後，迅速登頂英國第一並拓展至歐洲，其負責人透露，英國單月達人銷售 GMV 最高近 500 萬英鎊，業績亮眼。

德國市場表現同樣突出，中國家用小家電品牌 Lubluelu 進駐德國不足三個月，主打吸塵器便躋身平台德國榜前三，秘訣正是依賴 TikTok Shop 爆款影片與達人合作，達人貢獻超九成銷量。這一案例印證優質內容正成為歐洲消費者購物決策的關鍵，內容電商趨勢加速顯現。

歐洲內容電商崛起有數據支撐，TikTok 歐洲月活用戶已破 2 億，佔歐洲總人口三分之一，其中 13 至 24 歲用戶超半數，對內容電商接受度高。

根據歐洲電商協會數據，2024 年歐洲內容電商銷售額達 699.4 億美元，預計 2028 年將增至 1085 億美元。

今年下半年，黑色星期五、耶誕節等節點成為商機爆發期。Vibra Verse 負責人設定英國黑五目標 1000 萬英鎊，歐洲整體業績提升，全球衝刺 2000 萬美元。

相較美國區對促銷的敏感，歐洲消費者更看重品牌信任與服務，品牌故事、商品質感、環保理念成為關鍵，商家需結合 TikTok Shop 的黑五玩法，通過達人合作、精準內容激發購買欲。

雖然 TikTok Shop 新政從「基礎設施」與「經營生態」層面為商家減負，讓其專注產品研發與品牌建設，但商家亦需自立自強，優化物流與服務，研究歐洲消費者偏好，確保營銷合規。