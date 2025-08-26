鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-26 08:31

美國總統川普週一（25 日）在白宮對南韓總統李在明表示，他希望今年能與北韓領導人金正恩再度會面。李在明則指出，北韓核武和導彈正不斷發展，核彈頭快要可直達美國本土。

川普盼再會金正恩！南韓李在明：北韓核彈已經快威脅到美國。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普在橢圓形辦公室會見媒體時指出：「我期待在適當的時候與金正恩會面。」

對於川普喊話，北韓未立即回應，但其官方媒體隨後批評美韓聯合軍演，稱這證明了美國有意「佔領」朝鮮半島並針對該地區的國家。

自川普今年 1 月再度上任以來，金正恩始終未理會其恢復直接外交的呼籲，使朝鮮半島局勢依舊緊張。

李在明則在會談中對川普表示：「我希望您能為世界上唯一分裂的國家朝鮮半島帶來和平。如此一來，您就能與金正恩會面，甚至在北韓建造一座『川普世界』（房地產綜合體），讓我能到那裡打高爾夫球，而您也能真正成為一位具有世界歷史地位的和平締造者。」

李在明隨後在美國戰略與國際研究中心發表演講時警告，儘管美國為遏制北韓實施了大規模製裁，但其核武和導彈卻不斷發展。

他說，北韓目前每年已具備生產 10 至 20 枚核彈頭的能力，僅剩彈頭重返大氣層技術待突破，就能將這些核彈頭搭載在可直達美國本土的最大型洲際彈道飛彈上。

儘管南韓與美國於 7 月已簽署協議，避免美方加徵關稅，但在核能、軍費分攤以及南韓對美國高達 3500 億美元的投資細節上，雙方仍存在分歧。

與川普會面後，李在明也隨即出席了一場與美國高層官員及南韓與美國企業執行長共同參與的商務論壇。