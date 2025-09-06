美國移民局突襲南韓現代電池廠逮捕數百人！南韓總統李在明回應
鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導
美國國土安全部（DHS）週四（4 日）在喬治亞州對南韓現代汽車（Hyundai Motor）正在建設中的電池廠發動大規模突襲行動，逮捕數百名工人，大多為南韓籍人士。該工廠是現代汽車在美國的重要投資項目之一。
根據《路透》報導，這是美國國土安全部史上最大規模的單一地點執法行動，約有 475 名工人被捕，導致電池廠施工全面停擺。
美方表示，這些工人因非法越境或簽證逾期而被禁止在美國工作，調查已持續數月。
對此，南韓總統李在明於週六（6 日）下令全力應對，外交部長 Cho Hyun 則表示已成立專案小組處理此案，並不排除親赴華府與美方官員會談。
Cho Hyun 在緊急會議中表示：「我深感憂慮，對於我國公民被逮捕一事，我肩負沉重責任。」
現代汽車則強調，遭逮捕人員並非公司直接聘僱。北美製造主管 Chris Susock 已全面接管該工地，公司承諾展開調查並強調「零容忍」違法行為。
根據 LG 新能源（LG Energy Solutions），該喬治亞州電池廠為其與現代汽車的合資計畫，原訂今年底投產。LG 新能源已宣布暫停施工並全力配合調查。
事件影響現代汽車股價週五下跌 0.7%，LG 新能源更大跌 2.3%。
目前約 475 名工人被轉送至喬治亞州福克斯頓（Folkston）移民拘留中心，其中南韓籍人士約佔 300 人。
事件發生之際，美國與南韓正因 3,500 億美元的貿易與投資協議細節存在分歧。南韓在上月高峰會上承諾投資美國 1,500 億美元，其中現代汽車就佔 260 億美元。如今大規模逮捕，恐進一步加劇美韓緊張關係。
