消息人士：印度與美國高層貿易會談仍未解關稅爭端

多名知情人士透露，印度與美國本週在聯合國大會間隙舉行的高層貿易會談，仍未能解決雙方的關稅爭端。

根據《南華早報》週六（27 日）報導，印度方面敦促美國取消與俄羅斯能源進口相關的關稅，但雙方尚未達成共識。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）於 22 日在紐約與印度商業和工業部長戈亞爾（Piyush Goyal）舉行會談。

美國國務卿魯比歐（Macro Rubio）、印度外交部長蘇杰生，以及美國總統川普的親信、候任美國駐印度大使戈爾（Sergio Gor）也參與了此次會談。

此次印度高級貿易代表團訪美，是自川普 8 月對印度徵收懲罰性關稅後，印度首次派遣高層代表訪美。

在本週的會談中，印度購買俄羅斯石油的問題仍是最大的爭議點。印度要求取消相關關稅，而美國則表明，如果印度不減少從俄羅斯的石油採購量，貿易協議將無法達成。

外交消息人士指出，雙方需進一步舉行多輪會談，以解決包括俄羅斯石油問題在內的未決事項。

印度官員起初未證實此次會談，但在 26 日，印度商業和工業部透過聲明確認了會議的存在。

聲明指出，印度代表團與美方就協議的各個方面進行了「建設性會談」，並交換了對協議「可能框架」的意見。

印度商業和工業部表示，雙方決定繼續接觸，以期早日達成互利的貿易協定，但未提供具體時間表。