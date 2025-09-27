鉅亨網編譯段智恆 2025-09-27 01:50

‌



《路透》周五 (26 日) 援引三位知情人士消息報導，TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 雖將移交美國用戶資料、內容與演算法的控制權給新成立的合資企業，但仍將維持對美國業務的重要所有權，顯示這家中國科技巨頭在新架構中角色超乎外界預期。

TikTok新交易爆內幕！字節跳動仍握美國業務大權？(圖：REUTERS/TPG)

分拆架構下的所有權安排

‌



美國總統川普日前簽署行政命令，宣布 TikTok 美國業務將出售予由甲骨文 (ORCL-US)、Silver Lake 等投資方組成的財團，以符合國安要求。根據最新討論，TikTok 美國業務將分拆為兩個實體：一個由合資企業控制，負責美國用戶資料與演算法；另一個則由字節跳動完全持有，掌管廣告與電商等營收業務。

消息人士指出，字節跳動預料將成為新合資企業中最大的少數股東，持續保有影響力。新成立的 TikTok 美國公司估值約 140 億美元，據美國副總統范斯 (JD Vance) 表示，這種雙重架構安排，意味著字節跳動仍能透過營運面與國際業務連結維持參與。

中國媒體《晚點財經》與《財新》周五曾報導相關分拆結構，指字節跳動將繼續掌握美國 TikTok 的品牌與國際互通業務，不過相關文章隨後遭下架。

國會監管與政治敏感度

外界質疑，這項安排是否符合 2024 年美國法律要求的「完全分拆」標準。該法規定，若字節跳動未能分拆 TikTok 美國業務，應面臨禁令。眾院對中戰略特別委員會主席穆勒納爾 (John Moolenaar) 強調，將全面監督此交易，並強調法律明確禁止字節跳動與 TikTok 繼任公司在推薦演算法上的合作。

白宮並未回應評論請求，TikTok 與字節跳動也未立即回覆。知情人士則表示，相關架構仍在討論中，不排除有變動空間。

對川普而言，確保 TikTok 在美國繼續營運具有政治意義。他常在公開場合強調 TikTok 對年輕選民的重要性，並歸功於這個平台幫助他去年連任。他個人帳號在 TikTok 上擁有 1,500 萬名追隨者，白宮上月也正式開設 TikTok 帳號，進一步凸顯其戰略地位。