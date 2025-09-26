CoreWeave獲OpenAI 65億美元新單 雙方合約衝至224億美元
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周四 (25 日) 報導，雲端運算公司 CoreWeave 宣布與 OpenAI 簽署 65 億美元新協議，使雙方合約總價值達到 224 億美元，凸顯 AI 產業對運算資源的龐大需求。
CoreWeave 於 3 月上市，透過出租配備大量輝達 (NVDA-US) GPU 的資料中心賺取收入。值得注意的是，輝達也是該公司股東之一。目前 CoreWeave 的營收很大一部分來自微軟 (MSFT-US)，而微軟是 OpenAI 的重要投資者。
AI 運算需求持續暴增
OpenAI 近期積極擴大與 AI 領域巨頭的合作關係，試圖累積訓練和營運 AI 模型所需的運算能力。
本月稍早，OpenAI 與甲骨文 (ORCL-US) 簽署 3000 億美元的 5 年運算力採購協議。本周，又與輝達達成協議，輝達將對 OpenAI 投資 1000 億美元，讓這家 AI 公司能部署 10 千兆瓦的輝達系統。
專業雲端運算商受惠
這波合約潮顯示 AI 領域的「運算軍備競賽」正在升溫，各大科技公司都在爭奪有限的高效能運算資源。CoreWeave 等專業雲端運算服務提供商因此受惠，股價今年大幅上漲。
業界專家指出，隨著 AI 模型規模不斷擴大，對運算能力的需求將持續成長，為專業基礎設施供應商創造巨大商機。
