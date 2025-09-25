關稅正讓通膨重燃！經濟學家：72%CPI商品超過Fed目標 川普將美推向停滯性通膨

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-25 18:00

美國聯準會 (Fed) 上周才宣布降息 1 碼，將利率目標區間調至 4% 至 4.25%，美國通膨壓力卻再度飆升，重新點燃市場對停滯性通膨的擔憂。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家出具最新研究報告指出，占美國消費者物價指數 (CPI) 權重 72% 的商品價格，目前上漲速度已超過 Fed 的 2% 目標，這一比例創三年新高，去年同期為 55%，2018 至 2019 年均值僅 57%。數據直指關稅政策的影響，商品通膨捲土重來，令「通膨是否再度回升」的疑問愈發強烈。

Fed 此時正陷入兩難，一方面要應對通膨升溫，另一方面就業市場已顯疲態。

高盛經濟學家 David Mericle 預測，Fed 有望在 10 月和 12 月進一步降息，若就業惡化甚至可能擴大至 50 基點，但通膨與就業的反向壓力，讓政策路徑愈發模糊。

多位經濟學家將責任歸咎於川普的貿易與關稅政策。密西根大學經濟學家 Justin Wolfers 直言「停滯性通膨已近在眼前」，援引 Fed 主席鮑爾關於「失業率上升而通膨高漲」的判斷。

美國前財長桑默斯也表示，美國可能正處於停滯性通膨邊緣，並強調川普關稅的全面影響尚未釋放。他並警告，消費者與企業信心可能進一步惡化，加劇經濟下行風險。