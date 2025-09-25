search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

3年3800億人民幣！阿里巴巴在賭什麼？美媒：中國在布2035智慧大局

鉅亨網編譯陳韋廷


阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 近日向市場傳遞明確訊號，AI 競爭並非美國獨領風騷。該公司周三 (24 日) 宣布擴大 AI 雲端基礎設施投資，未來三年投入將超過今年 2 月設定的 3800 億元人民幣計畫，並發布最新大語言模型(LLM)Qwen3-Max，延續年初國產 AI 模型的研發熱潮。這一消息也帶動其 ADR 股價猛漲 8.4% 至 176.76 美元，反映市場對中國 AI 潛力的信心。

cover image of news article
3年3800億！阿里巴巴在賭什麼？美媒：中國在布2035智慧大局（圖：Shutterstock）

《巴隆周刊》(Barron"s) 報導，分析師指出，中國政府態度轉向支持是重要推力。目前中國正推動 2035 年建成「智慧經濟」與「智慧社會」目標，AI 被視為經濟成長新引擎，政策將在資金、補貼及需求端提供持續支撐。


Gavekal 科技研究主管 Laila Khawaja 表示，中國將 AI 發展與能源基礎建設綁定，快速擴容再生能源、優化計算能源效率並發展儲能，緩解了美國面臨的能源瓶頸。

儘管受高階晶片限制，中國 AI 路徑與美國呈現差異。William Blair 新興市場成長策略投資組合經理 Vivian L. Thurston 分析指出，美國 AI 已滲透金融、零售等多元場景，而中國更聚焦工業互聯網、新能源汽車等重點領域，初期投入集中於基建而非應用，進程恐更慢，但更具持續性。

投資機會方面，阿里巴巴等超級科技企業成核心標的。目前阿里巴巴本益比僅 17 倍，低於亞馬遜的 24 倍，且獲利未充分反映 AI 紅利及電商復甦預期。

此外，AI 資本開支成長將惠及供應鏈，包括高頻寬記憶體 (HBM)、液冷技術及資料中心企業。

花旗分析師出具研究報告指出，阿里巴巴加速在巴西、中東等地擴大海外資料中心，萬國資料、世紀互聯等服務商可望受惠於訂單成長。

值得注意的是，淡出公眾視野的阿里巴巴創辦人馬雲近期參與策略制定，加上該公司與中國政府的良好關係，也進一步提振市場對阿里巴巴 AI 領先地位的認可。這場美中 AI 競逐中，中國正以政策協同與基建深耕，書寫不同的成長敘事。

文章標籤

阿里巴巴AI雲端基礎設施ADR資本支出

相關行情

台股首頁我要存股
阿里巴巴集團控股176.47+8.21%
阿里巴巴－Ｗ172.000-1.15%
人民幣/美元0.1404+0.14%
美元/人民幣7.1239-0.11%
美元/離岸人民幣7.1300-0.09%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty