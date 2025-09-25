3年3800億人民幣！阿里巴巴在賭什麼？美媒：中國在布2035智慧大局
阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 近日向市場傳遞明確訊號，AI 競爭並非美國獨領風騷。該公司周三 (24 日) 宣布擴大 AI 雲端基礎設施投資，未來三年投入將超過今年 2 月設定的 3800 億元人民幣計畫，並發布最新大語言模型(LLM)Qwen3-Max，延續年初國產 AI 模型的研發熱潮。這一消息也帶動其 ADR 股價猛漲 8.4% 至 176.76 美元，反映市場對中國 AI 潛力的信心。
《巴隆周刊》(Barron"s) 報導，分析師指出，中國政府態度轉向支持是重要推力。目前中國正推動 2035 年建成「智慧經濟」與「智慧社會」目標，AI 被視為經濟成長新引擎，政策將在資金、補貼及需求端提供持續支撐。
Gavekal 科技研究主管 Laila Khawaja 表示，中國將 AI 發展與能源基礎建設綁定，快速擴容再生能源、優化計算能源效率並發展儲能，緩解了美國面臨的能源瓶頸。
儘管受高階晶片限制，中國 AI 路徑與美國呈現差異。William Blair 新興市場成長策略投資組合經理 Vivian L. Thurston 分析指出，美國 AI 已滲透金融、零售等多元場景，而中國更聚焦工業互聯網、新能源汽車等重點領域，初期投入集中於基建而非應用，進程恐更慢，但更具持續性。
投資機會方面，阿里巴巴等超級科技企業成核心標的。目前阿里巴巴本益比僅 17 倍，低於亞馬遜的 24 倍，且獲利未充分反映 AI 紅利及電商復甦預期。
此外，AI 資本開支成長將惠及供應鏈，包括高頻寬記憶體 (HBM)、液冷技術及資料中心企業。
花旗分析師出具研究報告指出，阿里巴巴加速在巴西、中東等地擴大海外資料中心，萬國資料、世紀互聯等服務商可望受惠於訂單成長。
值得注意的是，淡出公眾視野的阿里巴巴創辦人馬雲近期參與策略制定，加上該公司與中國政府的良好關係，也進一步提振市場對阿里巴巴 AI 領先地位的認可。這場美中 AI 競逐中，中國正以政策協同與基建深耕，書寫不同的成長敘事。
