〈熱門股〉詮欣跨入CPO領域助推明年營收 連拉2根漲停周漲25%
鉅亨網記者彭昱文 台北
連接器廠詮欣 (6205-TW) 跨入 CPO(共同封裝光學) 領域，並切入美系光通訊解決方案大廠供應鏈平台開發體系，加上車用專案發酵，明年營收可望雙位數成長；詮欣近日連二根漲停、周五收 48.4 元，創逾半年新高。
詮欣表示，網通相關類型產品線已完成關鍵轉型，從原有資料通訊應用，全面升級至 AI 高速運算市場，並進一步等次世代技術領域，公司已完成多項高速線束、連接器與模組化解決方案布局。
在車用領域方面，詮欣指出，今年成功導入之歐系與美系車用客戶新產品專案，包括高階車用天線與車聯網超級電腦通訊模組、FSD 鏡頭模組及行人安全防護與感測相關產品、汽車內裝座充與高速充電 Type-C 系統等。
詮欣預期，相關專案自今年下半年起逐步放量，並於明年形成明確且具規模的營收貢獻，預計明年車用營收可望倍增，營收比重可望達到 40%、2027 年比重則挑戰 50%。
