search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈熱門股〉詮欣跨入CPO領域助推明年營收 連拉2根漲停周漲25%

鉅亨網記者彭昱文 台北

連接器廠詮欣 (6205-TW) 跨入 CPO(共同封裝光學) 領域，並切入美系光通訊解決方案大廠供應鏈平台開發體系，加上車用專案發酵，明年營收可望雙位數成長；詮欣近日連二根漲停、周五收 48.4 元，創逾半年新高。

cover image of news article
〈熱門股〉詮欣跨入CPO領域助推明年營收 連拉2根漲停周漲25%。(鉅亨網資料照)

詮欣表示，網通相關類型產品線已完成關鍵轉型，從原有資料通訊應用，全面升級至 AI 高速運算市場，並進一步等次世代技術領域，公司已完成多項高速線束、連接器與模組化解決方案布局。


在車用領域方面，詮欣指出，今年成功導入之歐系與美系車用客戶新產品專案，包括高階車用天線與車聯網超級電腦通訊模組、FSD 鏡頭模組及行人安全防護與感測相關產品、汽車內裝座充與高速充電 Type-C 系統等。

詮欣預期，相關專案自今年下半年起逐步放量，並於明年形成明確且具規模的營收貢獻，預計明年車用營收可望倍增，營收比重可望達到 40%、2027 年比重則挑戰 50%。

詮欣日 K 線圖

 


文章標籤

詮欣連接器AI車用熱門股

相關行情

台股首頁我要存股
詮欣48.4+10.0%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty