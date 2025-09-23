鉅亨網編譯段智恆 2025-09-23 00:14

‌



《彭博》周一 (22 日) 報導，美國總統川普延續移民政策強硬立場，繼第二任期大幅強化遣返措施後，近期將矛頭轉向以外籍專業人士為主的 H-1B 簽證計畫。自 9 月 21 日起，新申請案件需繳交高達 10 萬美元的費用，遠高於過去僅數百美元的水準，引發科技與學術界強烈關注。

川普H-1B懶人包：簽證費為何漲到10萬美元？誰受影響、後續怎麼走(圖：REUTERS/TPG)

H-1B 簽證於 1990 年設立，為美國僱主提供管道引進具專業學位的外籍人才，填補國內勞動力缺口。該制度主要由科技業仰賴，去年「電腦相關」職缺占所有 H-1B 核准數的 65%，申請人必須至少具備學士學位。簽證有效期最長六年，若雇主已為員工申請綠卡，則可無限延長。

‌



費用暴增改革啟動

過去，僱主為 H-1B 申請支付的費用包含 215 美元登記費，以及部分附加費用，用於調查欺詐和培訓本地勞工。川普政府的新規將新申請直接拉高至 10 萬美元，並適用於 2026 財年的抽籤。先前已核發的簽證或 9 月 21 日前送件的案件則不受影響。川普形容這項舉措是「改革的第一步」，目的是抑制濫用並保障美國勞工。

受影響族群與企業

後續改革規畫

川普政府還計畫要求勞工部展開規則制定程序，調高 H-1B 勞工的薪資標準，以避免雇主利用外籍員工壓低美國本地薪資。國土安全部則已釋出訊號，將研議取消隨機抽籤，改以薪資與技能高低作為優先分配標準。川普第一任期就曾推動類似改革，但因程序瑕疵遭聯邦法院擋下。

正反意見交鋒

支持者認為，H-1B 簽證數額長期不足，導致美國難以填補專業缺口。多項研究顯示，H-1B 人才的專利申請數高於同儕，能提升新創企業獲得資金與取得專利的機率，並在生產力提升下壓低消費者成本。

反對者則批評該制度損害美國本土專業勞工的就業機會。川普的部分傳統支持者在社群平台 X 上大力抨擊簽證政策過度依賴外籍人才。去年底，極右派意見領袖 Laura Loomer 批評川普任命印度裔創投家 Sriram Krishnan 擔任 AI 顧問，點燃激烈爭論。特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克則在 X 上公開力挺合法移民，直言美國存在「人才極度短缺」。川普最終也在爭議中回應，強調自己「一直支持 H-1B 簽證，並多次使用過」。

歷史背景與制度演變

拜登政府在 2024 年曾大幅改革 H-1B 抽籤制度，試圖抑制企業合謀以多重登記方式提升中籤率。該改革導致登記數量驟減，但有效申請仍遠超過每年僅 8.5 萬個簽證名額。當時移民局同時加強稽查，要求雇主配合實地訪查，以確保簽證用途符合規定。