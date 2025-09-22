鉅亨網編譯段智恆 2025-09-22 22:40

根據《路透》周一 (22 日) 報導，川普政府將科技業常用的 H-1B 簽證申請費用自現行約 1,000 美元暴增至 10 萬美元，引發美國大型科技公司及金融機構憂心，警告此舉可能衝擊仰賴國際專業人才的產業。由於印度和中國工程師是該簽證的主要受益者，市場憂慮新政策將加速人才外流，甚至迫使部分企業將研發據點轉移至海外。

從簽證費用暴增到科技人才外流：華爾街分析師如何看川普H-1B新政(圖：REUTERS/TPG)

政策衝擊：費用暴增恐阻國際人才

消息傳出後，部分科技與銀行業者已勸員工暫留美國或盡快返美，以免受規範影響。印度去年占 H-1B 簽證獲准人數的 71%，是最大受惠國。

B. Riley 首席市場策略師霍根 (Arthur R. Hogan III) 指出，費用從 1,000 美元躍升至 10 萬美元是「巨幅增加」，許多公司會重新考量 H-1B 的使用。他說，政府的理論是推動企業僱用更多美國畢業生，但問題在於「畢業生技能與市場需求存在落差」，難以填補龐大的職缺缺口。

產業憂心：創新力與生產率受威脅

多位分析師示警，這項政策雖然只影響美國勞動力不到 1% 的群體，但正是推動創新最關鍵的人才。Hargreaves Lansdown 股票研究主管納森 (Derren Nathan) 指出：「這群人對創新的貢獻遠超過比例」，對美國科技業的重要性不可忽視。

德國 Berenberg 分析師則強調，若外國人才難以留在美國，或國際學生畢業後被迫離境，將導致「人才外流」(Brain Drain)，進一步壓低生產率。

TD Cowen 分析師團隊補充說：「這對服務業信心而言是雪上加霜。」他們指出，服務業已經受到地緣政治不確定性、總體經濟壓力以及生成式 AI 結構性挑戰的困擾，如今再加上簽證政策衝擊，將使成長動能進一步削弱。

Bernstein 分析師則表示，大幅提高 H-1B 費用將加劇企業對本地人才的需求壓力，推升薪資成本，進而抑制創新與效率。

企業因應：離岸配置與 AI 替代

面對新政策衝擊，企業可能被迫調整布局。Bernstein 分析師認為，除了遊說政府放寬政策外，企業將更積極引進生成式 AI 與自動化代理，以彌補高技能人力不足，避免薪資飆升。

Stifel 分析師則指出，IT 服務公司目前約有 70% 至 80% 的工作在海外完成，若政策持續，這一比例可能提高至 90%。

B. Riley 的霍根補充，雖然短期內不太可能立即推動更多離岸，但新規確實會像貿易與關稅一樣推升成本，迫使企業重新規劃人力資源。