遭巴菲特清倉 比亞迪回應：是真的！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-09-22 10:02

波克夏發言人證實，確實已全數賣掉比亞迪股份。（圖：Shutterstock）

據美國《CNBC》周日（21 日）報導，波克夏第一季財報顯示，截至 3 月 31 日，波克夏對比亞迪的這筆投資價值為零，意味著巴菲特已將剩餘股份全數出清。

2008 年 9 月 26 日，在巴菲特已故老戰友孟格（Charlie Munger）積極推動下，巴菲特通過波克夏旗下中美能源公司，以每股 8 港元的價格認購 2.25 億股比亞迪 H 股股份，約佔比亞迪配售後 10% 股份，交易總金額約 18 億港元。

據《第一財經》報導，從 2008 年 9 月至 2025 年 9 月，巴菲特累計減持比亞迪 H 股至少 16 次，累計套利至少 80.71 億港元。

比亞迪投資者關係部周一也證實：「（巴菲特賣光比亞迪股票）是真的，（波克夏）減持已經持續很久了。」

比亞迪公關處總經理李雲飛周一則稱，2022 年 8 月波克夏開始陸續減持，去年 6 月持股就已在 5% 以下。