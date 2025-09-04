擴張時代即將落幕？路透：比亞迪全年銷量目標下修16%
鉅亨網編譯鍾詠翔
兩名知情人士透露，中國電動車巨頭比亞迪 (002594-CN) 面臨五年來最慢全年成長速度，以及跡象顯示比亞迪創紀錄的擴張時代可能即將結束，比亞迪已經將今年銷售目標下調多達 16% 至 460 萬輛。
據《路透》周四（4 日）報導，這家中國最大車廠在 3 月告訴分析師，2025 年的銷售目標是 550 萬輛，但消息人士表示，最近幾個月比亞迪內部已多次下調銷量目標。
兩名不願透露姓名的知情人士透露，上個月比亞迪內部和部分供應商已經溝通了至少 460 萬輛的最新產量目標。知情人士說，該目標仍可能根據市場情況而變化。
今年前八個月，比亞迪僅完成最初 550 萬輛銷售目標的 52% 左右。
至於比亞迪減產的原因，一位消息人士表示，比亞迪感受到吉利汽車 (00175-HK) 、零跑汽車 (09863-HK) 等競爭對手日益激烈的競爭壓力。上周比亞迪公布季度利潤銳減 30%，這是三年多來首次下滑。
比亞迪下修全年銷量目標，也反映了通貨緊縮壓力正困擾著這個全球第二大經濟體，當下中國國內需求正受長期房地產市場低迷打擊。
