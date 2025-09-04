擴張時代即將落幕？路透：比亞迪全年銷量目標下修16%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-04 12:30

兩名知情人士透露，中國電動車巨頭比亞迪 (002594-CN) 面臨五年來最慢全年成長速度，以及跡象顯示比亞迪創紀錄的擴張時代可能即將結束，比亞迪已經將今年銷售目標下調多達 16% 至 460 萬輛。

比亞迪全年銷量目標下修16%。（圖：Shutterstock）

據《路透》周四（4 日）報導，這家中國最大車廠在 3 月告訴分析師，2025 年的銷售目標是 550 萬輛，但消息人士表示，最近幾個月比亞迪內部已多次下調銷量目標。

兩名不願透露姓名的知情人士透露，上個月比亞迪內部和部分供應商已經溝通了至少 460 萬輛的最新產量目標。知情人士說，該目標仍可能根據市場情況而變化。

今年前八個月，比亞迪僅完成最初 550 萬輛銷售目標的 52% 左右。