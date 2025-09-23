鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-23 19:10

2024 年，一顆名為 2024 PT5 的小行星短暫環繞地球近兩個月，被稱為「迷你月亮」。此一事件激發了太空企業家們的想像，一場針對小行星豐富礦產的「太空淘金熱」正悄然升溫。

去太空找稀土金屬？NASA領軍 新創公司競逐宇宙寶藏(圖:shutterstock)

小行星被視為巨大的寶庫，富含鉑、鈷、鐵甚至黃金等用於製造智慧型手機和筆記型電腦的貴重金屬。NASA 曾估算，僅開採小行星帶中 10 個高價值目標，即可創造高達 1.5 兆美元的財富。在地球稀土金屬出口由少數國家主導的背景下，太空成為尋找新礦源的戰略前線。

相較於遙遠的小行星帶，偶爾被地球引力捕獲的「迷你月亮」因距離近，成為更理想的開採目標。TransAstra 公司執行長 Joel Sercel 表示，若當時系統就緒，他們就能夠捕捉 2024 PT5，將其置於穩定軌道，成為永久的太空資源。然而，迷你月亮極為罕見，過去十年僅發現不到 10 顆。

參與者之一，由亞利桑那州立大學的 Lindy Elkins-Tanton 領導的「靈神號」計畫的目標，是科學家們認為是一顆古老原行星裸露核心的區域，那裡富含鐵、鎳和其他金屬，價值可能高達千兆美元。Elkins-Tanton 最近接受《太空》雜誌採訪時所說，也就是「15 個零」。

不過，太空採礦的挑戰極其嚴峻。首先，成本高得驚人，過去的樣本返回任務每克材料成本高達 1.5 億美元。其次，小行星高速旋轉、重力微弱，加上極端溫度與輻射，使得傳統登陸採礦幾乎不可能。此外，大量太空礦產湧入市場，可能導致全球商品價格崩盤，衝擊經濟。

為此，企業家們提出「捕捉」而非「登陸」的創新方案。TransAstra 公司計畫用巨大塑膠袋包裹小行星，再以集中的太陽能將其融化，分離出金屬。而已停止營運的 Tethers Unlimited 公司則曾設計用巨網捕捉小行星的系統。

儘管許多早期嘗試因資金耗盡而失敗，但這場競賽遠未結束。NASA 的 Psyche 探測器正飛往一顆價值數兆美元的金屬小行星，預計 2029 年抵達。