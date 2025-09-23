鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-23 02:30

美國聯準會 (Fed) 理事米蘭 (Stephen Miran) 周一 (22 日) 警告，目前利率政策過度緊縮，恐危及就業市場，主張未來數月應大幅降息，以避免勞動市場遭受不必要的衝擊。他指出，由於關稅、移民限制與稅制改革等政策因素，中性利率已顯著下降，意味著當前利率水準仍高於適當區間。

川普愛將米蘭上任首講：批Fed政策過緊 籲大降息護就業(圖：REUTERS/TPG)

米蘭是在紐約經濟俱樂部發表上任後首場演說時做出上述表態。他強調，貨幣政策已「深陷限制性領域」，若短期利率維持過高，等於比適當水準緊縮約 2 個百分點，將導致裁員和失業率攀升。他並呼應總統川普的要求，主張 Fed 應迅速推動降息。

‌



米蘭是由川普任命填補理事會空缺，目前暫時請辭白宮經濟顧問委員會主席職務，在 Fed 任期將於明年 1 月底屆滿。他上週參與決策會議時，反對僅降息 1 碼 (25 個基點)，轉而支持降息 2 碼 (50 個基點)。他並透露，希望在今年剩餘兩次會議中，額外降息 1.25 個百分點，遠高於 Fed 其他官員的中位預測 (再降 50 個基點)。

中性利率估值下修 政策變動壓低利率需求

米蘭估計，中性利率已降至約 2.5%，低於大多數 Fed 官員 3% 的預測。他指出，移民大幅減少可抑制租金與投資需求，關稅收入則有助縮小財政赤字，這些都壓低了適合的利率水準。他批評部分決策者沒有充分納入邊境與財政政策帶來的下行壓力，誤以為政策沒有過度緊縮。

他同時駁斥對關稅推升通膨的憂慮，認為部分商品價格變化有限，卻被過度放大。他並引用「泰勒規則」(Taylor Rule) 模型說明，雖然傳統計算方法顯示 Fed 利率大致合理，但忽略了近期稅制與監管改革等結構性變化，導致估算偏高。

同僚態度謹慎 市場預期未及米蘭激進

米蘭的鷹派式降息呼籲與其他官員形成鮮明對比。聖路易聯準銀行總裁穆薩勒姆 (Alberto Musalem) 同日表示，支持上周降息，但僅在就業市場再現疲弱、通膨風險不升高的情況下，才會支持進一步調降。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 則在《華爾街日報》(WSJ)專訪中重申，當前通膨仍過高，他暫不考慮支持追加降息。