Fed波斯提克示警核心通膨恐升至3.1% 預期2025年僅降息一次
鉅亨網編譯王貞懿
據《華爾街日報》周一 (22 日) 報導，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，通膨疑慮讓他對 10 月再次降息持謹慎態度，預期 2025 年全年僅降息一次，並估計核心通膨年底將升至 3.1%，要到 2028 年才能回到 2% 目標。
由於聯準會上周決定降息，這意味著波斯提克目前預期今年剩餘兩次會議都不需要再降息。
他表示這些預測都只是初步想法，強調對利率政策方向信心不足。波斯提克說：「我擔心通膨長期過高，所以今天我不會支持降息，但我們會觀察後續發展。」聯準會下次會議訂於 10 月 28-29 日舉行。
川普政策加劇不確定性
目前官員正在應對政策實驗重塑的經濟環境。川普政府已實施遠超其首任期水準的關稅，推升製造商和小企業成本。對終端消費者的全面影響仍不明朗，因為企業正在調整供應鏈和定價策略。
此外，更嚴格的移民限制可能透過減少勞動力成長，導致就業增長放緩。
波斯提克表示，目前是政策制定者「最困難的時期之一」，因為「兩種風險都在上升」。他表示，自己不認為「勞動市場目前陷入危機」，但「確切的疲軟程度仍是未知數」。
通膨預期惡化
波斯提克預測，排除食品和能源價格波動的核心通膨，將從 7 月的 2.9% 升至年底的 3.1%，失業率將上升至 4.5%。他預期通膨要到 2028 年才能回到聯準會 2% 目標。
他表示，關稅推升的成本增加比最初預期溫和，部分原因是企業採用各種策略分散或延遲向消費者轉嫁成本。但這些緩衝可能在未來幾個月耗盡，經濟可能避免立即出現價格飆升，但會承受較長期的溫和價格壓力。
「成本基礎變化如何最終反映在商品價格上，完整故事尚未揭曉。」他說。
勞動市場訊號模糊
同時，勞動市場訊號變得更難解讀，因為已經限制勞動力成長的移民限制，明年可能造成更大衝擊。
波斯提克估計，勞動力供給限制約解釋近期招聘放緩的三分之一。他預期這些壓力將加劇，因為移民入境到獲得工作許可約有一年的時間差，意味去年合法入境的移民仍可能進入勞動市場，屆時供給挑戰將更加嚴峻。
