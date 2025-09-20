鉅亨網編輯林羿君 2025-09-20 05:20

美股股市屢創新高，而聯準會又為其漲勢再添一把火。

Fed「風險管理式」降息 將把美股帶進下一波牛市。(圖:shutterstock)

聯準會週三 (17 日) 降息一碼，並暗示年底前可能還會有兩次降息。聯準會主席鮑爾表示，此舉是「風險管理」的應對措施，旨在緩解勞動市場的疲軟。這種情勢更堅定了華爾街的信念：這波漲勢尚未結束。

Truist 首席市場策略師 Keith Lerne 表示：「從歷史上看，聯準會在市場接近高點時降息，通常會引發進一步的漲幅，儘管漲勢並非直線式。」

Lerne 在他的研究中回顧了自 1980 年代以來的數據，發現在聯準會降息時，若標普 500 指數距離歷史高點不超過 3%，那麼該指數在接下來的一年裡，有高達 90% 的機率會繼續上漲。

他說：「聯準會的政策只是其中一個因素。但從歷史經驗來看，當降息發生在非經濟衰退時期，尤其是在企業獲利表現依然強勁的情況下，股市通常會做出正面的反應。」

這段歷史經驗有助於解釋為什麼富國銀行、巴克萊銀行和德意志銀行等銀行的策略師，在最近幾天和幾週都上調了標準普爾 500 指數的目標，並指出強勁的企業獲利、人工智慧投資週期以及聯準會更寬鬆的政策是市場下一輪上漲的支柱。

基金經理人股票配置 創 7 個月新高

美銀最新調查也顯示，基金經理人的股票配置達到 7 個月高位，凸顯樂觀情緒在配置中的體現。然而，一些策略師警告，短期內的市場門檻更高，波動性可能增加。

花旗的史 Scott Chronert 表示，標普 500 指數已達到他設定的年底目標 6,600 點，稱目前股市「估值合理」，並指出即將到來的第三季度財報季將是下一個嚴峻考驗。

Fundstrat 的 Mark Newton 也表達了類似的謹慎態度，他認為標普 500 指數近期的風險回報「不具吸引力」，並指出過去兩週市場廣度（market breadth）正在減弱。他還提到那斯達克 100 指數出現了「力竭」的跡象，暗示科技股在大幅上漲之前，可能會經歷一波短期回調。

Evercore ISI 的 Julian Emanuel 同樣認為，短期內科技股的波動性「只會上升」，儘管他仍然認為由人工智慧（AI）驅動的多頭市場依然穩固，並預計到 2026 年有望達到 7,750 點。

這使得投資人陷入摩根大通所謂的「無就業成長擴張」泥淖中。投資人看好的是，勞動市場疲軟將促使聯準會持續寬鬆，較低的利率將支撐資產估值，而緩慢的工資成長將有助於維持企業的利潤空間。

正如高盛的 David Kostin 所說：「在其他條件不變的情況下，降溫的勞動市場對企業利潤是一個利多。」

同時，華爾街正在分析未來究竟會出現什麼樣的寬鬆週期。

聯準會最新的「點陣圖」預測 2025 年將降息 3 次，但鮑爾淡化了這一訊號，再次強調未來的政策路徑將取決於數據變化。一些人警告，市場可能對寬鬆政策的預期過高，特別是在通膨率仍高於目標、勞動市場正在降溫的背景下。