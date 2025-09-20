新任聯準會理事米蘭：關稅影響有限、移民政策助反通膨

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-20 01:37

據《CNBC》周五 (19 日) 報導，聯準會理事米蘭（Stephen Miran）表示，他不認為川普關稅將對美國經濟造成通膨效應。

他是周三聯邦公開市場委員會 (FOMC)12 名投票成員中唯一異議者之後發表，主張降息兩碼而非一碼，並預期川普移民政策將帶來「對抗通膨」的效果。

「我顯然是少數派，不擔心關稅帶來的通膨，」他補充：「相對價格變化總是存在，但這是否構成貨幣政策應該回應的宏觀經濟重大通膨，則是另一個問題。」

找不到關稅推升通膨的證據

在解釋為何支持降息兩碼時，米蘭強調，他沒有看到關稅造成任何實質通膨，因為進口相關商品與整體核心商品的通膨率並無差異。「如果關稅正在推升通膨，你會預期進口商品的通膨速度明顯更快。」

同時，他也指出，美國的核心商品通膨與其他國家之間「沒有明顯趨勢差異」。

然而，大多數指標顯示，今年通膨仍高於聯準會 2% 目標，委員會整體預測顯示，通膨要到 2028 年才會回到目標水準。

預期下半年成長更強

米蘭表示，川普貿易和稅務政策的不確定性等經濟阻力，導致上半年成長不如他預期，但展望下半年，他預期成長將更加強勁。

他也相信川普的移民政策將為經濟帶來反通膨效果。