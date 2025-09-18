鉅亨網編譯羅昀玫 2025-09-18 02:34

新任聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 週三 (17 日) 在本月降息決策上提出異議，反對將聯邦資金利率僅下調 1 碼，而是主張降息 2 碼。華爾街認為，米蘭投下唯一反對票為聯準會獨立性帶來正面的訊號。

新任Fed理事米蘭投下唯一反對票 主張降息2碼(圖：REUTERS/TPG)

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三以 11 票同意比 1 票反對的表決結果，將聯邦資金利率下調 1 碼至 4% 至 4.25% 的區間，正式啟動 2025 年首次降息。

‌



新任理事米蘭於週一剛獲參議院確認出任聯準會理事，這次是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 聲明中的唯一反對票，他主張降息幅度應擴大至 2 碼。

理事鮑曼 (Michelle Bowman) 與華勒 (Christopher Waller) 先前曾在會議上投下異議，支持小幅降息，但本次則與主席鮑爾(Jerome Powell) 及其他成員保持一致，唯獨米蘭持不同意見。

摩根大通資產管理公司全球策略師 David Kelly 表示，這次聯準會降息決策中僅出現一票反對，對維護聯準會的獨立性是一個正面訊號。

他在接受 CNBC 採訪時指出，雖然理事華勒與鮑曼可能都對未來出任聯準會主席有興趣，但他們並未選擇與多數意見對立。

Kelly 說：「在我看來，他們並沒有爭先恐後地主張立即降息 2 碼，即使他們可能希望看到更多的寬鬆，這反而是一個非常正面的跡象。這意味著，作為一個機構，聯準會極為重視自身的獨立性，不會急於配合當前政府的意願行事。」

米蘭是在八月由川普總統提名，接替前理事庫格勒 (Adriana Kugler) 因突如其來的辭職而空缺的席位。他表示將以無薪休假方式暫離白宮經濟顧問委員會主席職務，而非正式辭職。

米蘭的任期將延續至 2026 年 1 月 31 日，即庫格勒原本任期屆滿之日。外界批評川普此舉威脅聯準會獨立性，因為他已經提名了七名理事中的三人。