降息1碼僅米蘭唱反調 鮑爾成功鞏固Fed共識、勝川普一局？

美國聯準會 FOMC 會議周三 (17 日) 以 11 票贊成、1 票反對通過降息 1 碼，此結果也顯示出，Fed 主席鮑爾頂住政治壓力，成功團結了意見分歧嚴重的政策委員會。

彭博報導指出，鮑爾在因勞動市場疲軟而擔憂，以及因通膨持續而憂慮的官員們之間找到了中間路線。

降息決定幾乎獲得了一致通過，唯一的反對意見來自聯準會新理事米蘭 (Stephen Miran)。米蘭是川普的盟友，主張大幅降息。

7 月主張降息的 Fed 理事鮑蔓和沃勒，原本都被視為可能支持降息 2 碼的官員，但這次都支持降息 1 碼，讓華爾街鬆口氣認為，Fed 內部意見分歧的情況沒有預期嚴重。

此前，就業成長大幅放緩，白宮也史無前例地推動大幅降息。但由於關稅對通膨的影響仍不確定，鮑爾明確表示，聯準會官員在未來幾個月將面臨艱難的權衡，他們將考慮是否繼續降息。

能夠達成如此廣泛的共識，對鮑爾來說是一場勝利。在他聯準會主席任期的最後幾個月裡，他正努力抵禦幾十年來聯準會獨立性所面臨的最大威脅。雖然，週三發布的最新預測顯示，決策者們對於利率前景依然存在分歧。

美國銀行證券高級美國經濟學家 Aditya Bhave 認為，隨著政策利率下降，鷹派的聲音會越來越大，因為通膨前景不會明朗。

鮑爾週三表示：「很難知道該怎麼做，現在沒有毫無風險的路徑。」

當記者一再追問聯準會面臨的政治威脅時，鮑爾堅稱，官員是根據經濟數據做出決定，並將公眾的最大利益放在心上，重申「我們堅持維護我們的獨立性。」

他再次拒絕透露是否在明年 5 月聯準會主席任期結束後，辭去聯準會理事職務。白宮目前正在面試繼任者人選，並計劃在未來幾個月內做出決定。

當被問及米蘭時，鮑爾淡化了任何一位官員的影響力，並強調政策決定需要廣泛支持。他說：「共有 19 名參與者，其中 12 人輪流投票，任何投票者想真正改變局面，唯一的辦法就是擁有極強說服力。」

在米蘭的案例中，這種情況顯然沒有發生，鮑爾似乎從中得到了安慰。