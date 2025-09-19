達利歐示警：美債危機恐威脅貨幣秩序 甚至終結美國霸權

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-19 23:24

‌



據《彭博》周五 (19 日) 報導，有「鱷王」之稱的美國橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人達利歐 (Ray Dalio) 警告，美國無法削減失控的支出，債務不斷攀升正威脅貨幣秩序，甚至可能終結整個美國霸權。

橋水創辦人達利歐警告美國債務危機恐威脅貨幣秩序。(圖:Reuters/TPG)

達利歐周五在新加坡舉辦的未來中國全球論壇上表示：「你們正看到貨幣秩序面臨威脅，其他因素將共同決定我們是否正見證整個美國帝國的終結。」

‌



債務螺旋難以控制

這位橋水創辦人長期警告美國債務螺旋式上升，將使得財政變得不可持續。

他表示，華府兩黨政治人物都不願處理日益嚴重的財政挑戰。達利歐指出，美國「基於各種原因無法削減支出」。

達利歐表示，美國今年將支出 7 兆美元，但收入僅 5 兆美元。考慮到利息支付和到期債務展期，「這意味著你們必須出售 12 兆美元的債務」。他警告：「全球市場對這些債務沒有同等需求，這造成供需失衡。」他將信貸失控歸因於「人性」。

川普政府積極應對

與會的雅萬達投資管理 (Avanda Investment Management) 創始合夥人黃國松表示，赤字和其他問題正威脅美元的實力和主導地位。

達利歐認為，川普政府官員包括財政部長貝森特 (Scott Bessent) 正採取某些行動解決這個問題，但他不清楚具體措施為何。他表示，與貝森特部長和政府官員交談後，他發現他們對這些問題有更深刻的認知，也比以前更積極主動地處理。

非法定貨幣成避險選擇