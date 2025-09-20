鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-20 00:00

綜合外媒周五 (19 日) 報導，美國晶片大廠輝達 (NVDA-US) 正評估對英國自駕新創 Wayve 投資 5 億美元，進一步強化雙方在自駕車技術上的合作。Wayve 表示，雙方已簽署意向書，該筆資金若成形，將作為公司下一輪融資的一部分。

輝達擬砸5億美元加碼投資Wayve 英國自駕夥伴關係升溫 (圖：REUTERS/TPG)

Wayve 成立於 2017 年，總部位於倫敦，致力開發以機器學習驅動的自駕軟體。不同於依靠高精度地圖的傳統方案，Wayve 的技術仰賴安裝於車身的攝影鏡頭與感測器，透過分析交通模式與駕駛行為來持續學習，發展出所謂的「情境感知人工智慧」(Embodied AI)，讓車輛能在複雜環境中理解並適應人類行為。

該公司自成立以來持續獲得重量級投資人支持。去年 Wayve 完成超過 10 億美元的募資，由日本軟銀集團領投，輝達與微軟 (MSFT-US) 也參與其中。輝達此次可能追加的 5 億美元投資，將鞏固雙方自 2018 年建立的合作關係。

Wayve 的 AI 訓練與車隊學習平台運行在微軟 Azure 雲端，並大量依賴輝達硬體，未來計畫推出的新平台則將採用輝達 Drive AGX Thor 自駕系統套件，這套工具目前已被中國比亞迪 (01211-HK)、小米 (01810-HK) 與瑞典 Volvo 等車廠採用。

Wayve 共同創辦人兼 CEO Alex Kendall 表示，來自輝達這類科技巨頭的持續支持，顯示外界對公司技術前景的信心。

Wayve 目前業務主要布局在英國與美國，並已將測試與研發擴展至德國、日本等地。今年 6 月，Wayve 與 Uber(UBER-US) 達成協議，計畫在倫敦公共道路展開完全自駕車測試，待獲當地主管機關核准後上路。雙方看中倫敦多變的道路設計與交通法規，認為比美國市場更能檢驗技術在實際場景的可行性。