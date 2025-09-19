川習通話！習近平：中方在TikTok問題上立場清楚

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-19 23:08

中國國家主席習近平周五（19 日）晚間同美國總統川普通話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引，通話務實、積極、具建設性。

中國國家主席習近平周五（19日）晚間同美國總統川普通話。（圖：Shutterstock）

據《新華社》報導，習近平強調，中美關係十分重要。中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。要實現這個願景，雙方都要相向而行、付出努力，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

習近平表示，雙方團隊最近磋商體現了平等、尊重和互惠的精神，可繼續妥善處理兩國關係中的突出問題，爭取實現雙贏的結果。美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得的成果。

習近平提到，中方在 TikTok 問題上立場清楚，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。