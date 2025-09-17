鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-17 15:01

蘋果經銷商德誼數位今 (17) 日公布 iPhone 17 系列預約狀況，超早鳥預約量較去年 iPhone 16 增加 23%。德誼總經理黃麗容表示，有意升級至 iPhone 17 系列的消費者較去年高出 9%，預估開賣初期銷售量有機會比去年成長 10% 至 20%。

德誼：iPhone 17預約量增23% Pro系列成銷售主力。(鉅亨網記者吳承諦攝)

消費者偏好調查顯示，iPhone 17 Pro 與 Pro Max 成為銷售主力，合計近 8 成消費者表示有購買意願。其中 39% 消費者偏好 iPhone 17 Pro，37% 消費者選擇 Pro Max，顯示高階機型持續受到市場青睞。

iPhone Air 市場接受度相對保守，目前僅吸引 6% 消費者關注。黃麗容分析，由於通路尚未有實機展示，消費者多持觀望態度，預期親手體驗 Air 的輕薄手感後，才有機會激發購買潮。

顏色選擇方面呈現明顯偏好差異，iPhone 17 Pro 的藏藍色成為人氣首選，iPhone 17 則以薰衣草紫最受青睞。備受討論的橘色在 Pro 系列中僅吸引 28% 台灣消費者，顯示話題性與實際購買意願存在落差。

容量配置上，由於今年 iPhone 17 系列起跳容量從 128GB 提升至 256GB，整體以 256GB 規格最受歡迎。德誼觀察，中等容量已能滿足大多數用戶日常需求，消費者選擇更趨理性。